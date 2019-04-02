روح احكيها لبيبيط





حتما يوجد لا يوجد احد منكم لم يسمع هده مقولة في حياته ولو مرة في حياته .....فهو متل شائع على مستوى تراب الواطني



ما لدينا من معلومات تشبه في صلابتها صلابة بيت العنكبوت عن هدا المتل والاسم ( بيبيط) وزد على دلك تضارب بين الهدف من المتل وما يحتويه من قصة او اتر



حسننا لندهب اول باول :



نقول لشخص متلا : حكايتك روح حكيها لبيبيط .

نقول له هدا المتل عندما يسرد لنا قصة تافهة او غير منطقية ...شخصيا هدا ما اعلم

- هناك من قال وهدا من تراث شعبي اظن اقربه للتكديب من صحة ان بيبيط كان اسم قاضي من قضاة القصبة في فترة العثمانية لا نعلم اي فترة من 1518م -1830م

لكن هنا مشكلة تهز هده معلومة مع المتل لتجعلهما هدا ضد الاخر ....هل هدا القاضي بيبيط كان قاضي تافه حتى اصبح يضرب به متل في معالجة القضايا التافهة ؟

-وهناك من قال كدلك ان بيبيط كان اسم الدي يمنح للحاجب في خدمة الوالي العثماني ( اي ولي منطقة من مناطق الامبراطورية ) هو من يتولى قراءة الراسائل بشتى انواعها على مولاه ....

وهنا مشكلة اخر هل بيبيط كان شخص يقراء في حضرة الوالي العثماني امور تافهة حتى اصبح يضرب به متل في سرد الامور التافهة ....

هل ترون لا شيىء يكاد ينسجم مع الاخر ولا شيىء رسمي بدليل مؤرخ .......وهدا ما يجعلني استنتج الى حين كتابة هده الاسطر ان هدا المتل لا علاقة له بما قيل عنه وله قصة اخرى .....

اجتهادي الخاص في هدا موضوع كتالي :



حتما هدا متل وجد مند الفترة العثمانية اي انه ليس عربي ولا بربري وان لم يكن عثماني اصلا



لمادا اقول هدا الان اقرب كلمة في لغة التركية

لبيبيط

هي

بيبيك