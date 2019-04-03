المجتمع حطم كل أحلامي!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بإختصار شديد منذ أيامي الأولى في هاته الحياة كنت منعزلا عن الاخرين أو شبه متوحد تماما

أتعرض للتنابز بالألقاب وأضرب ولا أعرف الدفاع عن نفسي

في يوم ما استيقظت وبدأت لاول مرة بالنهضة بنفسي وأصبحت عبقري في مواد العلوم والفيزياء والرياضيات وهذا سنة 2007 وأصبحت أنال علامات لا تقل عن الممتاز فيها ، أما المواد الأدبية فكنت ضعيفا جدا فيها ولم استطع تعلمها لأنها ليست من ميولاتي

لأول مرة في حياتي أشعر بقيمة الحياة بعد مرور كل ماضيي بلا هدف بلا معنى ، لأول مرة أنا سعيد لإثبات ذاتي حينئذ حين نجاحي في تلك السنة جاء تقرير امن وزارة التربية على أنني يجب أن أدرس أدبي !!!! رغم ان كل ميولاتي وأحلامي علمية مثل الحساسية وتثلث الصبغي والمناعة وغيرها من االمجالات الكهربائية والفيزيائية



لقد جربت كل الطرق لتقديم الطعن وبدأت الدراسة كأولى ثانوي أدبي وفي نفس الوقت أبحث عن طريقة للتحويل ، شاهدت إبن طبيب في مدينتي كان يدرس أدبي وقامو بتحويله بسهولة في أيام يسيرة إلى علمي مجددا فقررت حينها الذهاب بنفسي للولاية والاستفسار فدخلت على المدير مدير التوجيه لولاية بسكرة سنة 2007 لن اسامحه ابدا أمام الله لانه دمر السعادة الوحيدة التي عشتها كل حياتي



دخلت وقلت له لقد قمت بالطعن لكنني لم أجد ملفي على الاطلاق ، فقال لي لا تتعب نفسك إن أردت العلمي أعد السنة !!!!! لماذا وأقراني كلهم نجحو ويدرسون علمي لماذا علي ان اعيد سنة رابعة متوسط رغم انني نجحت فيها ونقاطي ممتازة في المواد العلمية ، قال لي إن لم تتوقف سأتصل بثانويتك وأوقفك عن الدراسة تماما حينئذ تملكني الغضب فقلت له لماذا قمتم بتحويل ابن الطبيب أين هو العدل ، فقال لي هو في مستوى!! وانت في مستوى فلا تتكلم عنه تكلم عن نفسك فقط .............. ومنذ ذاك الحين وانا اعيد أعدت أولى ثانوي لاول مرة في حياتي ومن ثم 5 باكالوريا وسنتين في الجامعة

يبدو أن الروح داخلي فقدت كل معانيها



المشكلة الآن انا في سن 28 سنة أعمل في محل تجاري في مكان منعزل لا يدر علي إلا القليل جدا من المال ولا يمكنني الكراء ولا يمكنني فعل شيء ، لقد حطم هذا المجتمع كل احلامي هل علي اعادة الدراسة رغم ان جميع اقراني تخرجو ومعظمهم بنو منازلا والكثير منهم تزوج! انا لو ابقى في هذا المحل لا يمكنني حتى شراء ملابس جديدة !!!! أين الطريق هل اعيد الباكالوريا كعلمي وادرس بنفسي لاجل ان أصل 35 سنة او 36 مع شهادة تؤهلني لان انشء مستقبلا جيدا على مدى 10 سنوات أي أصبح اكثر من 45 سنة











////////////// ماذا قمت به ليقوم هذا المدير بتشكيل مستقبلي بهذا السوء لقد دمر روحي ونفسي وذاتي والآن انا اعيش كالميت لن اسامحه ابدا وسأحاسبه امام الله عز وجل مستحيل اسامحه ساعدوني بأراءكم اخوتي حفظكم الله[/SIZE]