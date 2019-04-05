عرض بيع متوفر € 180 بايسيرا للبيع 220 دج مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
bouziddz
المبلغ المتاح
180.00 أورو
سعر البيع
220.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
bouziddz

bouziddz

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,454
نقاط التفاعل
309
النقاط
43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 180 € بايسيرا للبيع مقابل CCP

سعر البيع: 1€ = 220 دج

لا توجد عمولة
المصدر (Freelancing)

الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ

الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة


ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية

104451
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

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- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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