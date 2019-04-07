ظواهر اجتماعية عائلية للتحليل-العدد الثالث

رواد منتدى اللمة الجزائرية

اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا

منورين





فيما يلى اعزائي

يسعدنى ان اقترح عليكم

عدداا جديداا من

وككل مرة ننتظر تحاليلكم ومناقشاتكم

في هذه السلسة اخترنا لكم مجموعة جديدة من الصور

التى تعالج ظاهر انتشرت في الاونة الاخيرة وشغلت

المجتمع الجزائري

وكل العائلات الجزائرية















الصور

عنوان هذا العدد

الشعارات

المتداولة اثناء المسيرات الرافضة للعهدة الخامسة

احسن تحليل او احسن مناقش للصور يفوز







بالوسام الاتى

هذا العدد هذا العدد

في انتظار

تحاليلكم المتميزة