ظواهر اجتماعية عائلية للتحليل-العدد الثالث

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,459
نقاط التفاعل
6,217
النقاط
1,311
104570


رواد منتدى اللمة الجزائرية
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
منورين


فيما يلى اعزائي
يسعدنى ان اقترح عليكم
عدداا جديداا من


104571


وككل مرة ننتظر تحاليلكم ومناقشاتكم

في هذه السلسة اخترنا لكم مجموعة جديدة من الصور
التى تعالج ظاهر انتشرت في الاونة الاخيرة وشغلت
المجتمع الجزائري وكل العائلات الجزائرية



الصور
104572

104573

104574

104575

عنوان هذا العدد
الشعارات المتداولة اثناء المسيرات الرافضة للعهدة الخامسة

👈👈 احسن تحليل او احسن مناقش للصور يفوز
بالوسام الاتى
👇👇

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👈👈هذا العدد👉👉

👇👇
104577


104578


👏👏في انتظار تحاليلكم المتميزة رجاءاا وليس امراا 👏👏


👋👋دمتم👋👋
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,459
نقاط التفاعل
6,217
النقاط
1,311
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