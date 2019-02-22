ظواهر اجتماعية عائلية للتحليل-العدد الثاني

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,329
نقاط التفاعل
1,954
النقاط
71
102184


رواد منتدى اللمة الجزائرية
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
منورين

فيمايلي اعزائي
نقترح عليكم سلسلة جديدة تحت عنوان

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في هذه السلسلة وفي كل عدد سنقترح عليكم صورة جديدة تعالج ظاهرة تخص
المجتمع وبالاخص العائلات الجزائرية


وسنتشرف بتواجدكم لتحليل الصور
كل حسب وجهة نظره للصورة
التحليل سيكون ضمن الردود اسفل الموضوع

وبعد ان نستوفي العدد المطلوب سنتوج الفائز في كل عدد
بالوسام التالى

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اتمنى ان تكون الفكرة قد اتضحت

للعددالثاني من هذه السلسلة نقترح الصور الموالية
العنوان:

اولادنا والتنمر المدرسي


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في انتظار تحليلكم المتميزة والمكثفة للصور
كرماا وليس امراا

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