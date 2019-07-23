ظواهر اجتماعية عائلية للتحليل-العدد الرابع

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,686
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى


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رواد منتدى اللمة الجزائرية
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
منورين


فيما يلى اعزائي
يسعدنى ان اقترح عليكم
عدداا جديداا من



فاصلي.gif


في هذه السلسلة وفي كل عدد سنقترح عليكم صورة جديدة تعالج ظاهرة تخص
المجتمع وبالاخص العائلات الجزائرية


وسنتشرف بتواجدكم لتحليل الصور
كل حسب وجهة نظره للصورة
التحليل سيكون ضمن الردود اسفل الموضوع

وبعد ان نستوفي العدد المطلوب سنتوج الفائز في كل عدد
بالوسام التالى

محللة.gif



اتمنى ان تكون الفكرة قد اتضحت

بما انو اقترب عيد الاضحى المبارك احببت ان يكون

العدد الرابع من هذه السلسلة يخص الفكرة لذا نقترح الصور الموالية
العنوان:
العادة منهيٌّ عنها في الدين الإسلامي
مصارعة الخرفان

sheep.jpg

story-1301491481860016472.jpg



في انتظار تحليلكم المتميزة والمكثفة للصور
كرماا وليس امراا


تقدديم.gif
فاصل-222222222.gif






 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,686
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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