ظواهر اجتماعية عائلية للتحليل-العدد الرابع

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,686
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- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
رواد منتدى اللمة الجزائرية
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
منورين
فيما يلى اعزائي
يسعدنى ان اقترح عليكم
عدداا جديداا من
في هذه السلسلة وفي كل عدد سنقترح عليكم صورة جديدة تعالج ظاهرة تخص
المجتمع وبالاخص العائلات الجزائرية
وسنتشرف بتواجدكم لتحليل الصور
كل حسب وجهة نظره للصورة
التحليل سيكون ضمن الردود اسفل الموضوع
وبعد ان نستوفي العدد المطلوب سنتوج الفائز في كل عدد
بالوسام التالى
اتمنى ان تكون الفكرة قد اتضحت
بما انو اقترب عيد الاضحى المبارك احببت ان يكون
العدد الرابع من هذه السلسلة يخص الفكرة لذا نقترح الصور الموالية
العنوان:
العادة منهيٌّ عنها في الدين الإسلامي
مصارعة الخرفان
في انتظار تحليلكم المتميزة والمكثفة للصور
كرماا وليس امراا