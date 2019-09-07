ظواهر اجتماعية عائلية للتحليل -العدد الخامس

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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النقاط
1,891
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
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رواد منتدى اللمة الجزائرية الاعزاء
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاااا
منورين 😜

فيما يلي اعزائي ننقترح عليكم سلسلة جديدة من






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في هذه السلسةو في كل عدد سنقترح عليكم صورة جديدة تخص

تخص المجتمع والعائلات الجزائرية


وسننتظر بكل شغف تحليلاتكم المفصلة للصور
كل حسب وجهة نظره

👈👈والتحليل سيكون في ردودكم اسفل الموضوع👉👉

وافضل تحليل سيحصل على الوسام التالى

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👌👌 اتمنى ان تكون الفكرة قد اتضحت 👌👌

في هذا العدد نقترح عليكم :
العودة الى المدرسة
التهاب اسعار الادوات المدرسية

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تقدديم.gif


في انتظار تحاليلكم المتميزة كرماا وليس امراا


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