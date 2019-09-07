ظواهر اجتماعية عائلية للتحليل -العدد الخامس

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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رواد منتدى اللمة الجزائرية الاعزاء
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاااا
منورين
فيما يلي اعزائي ننقترح عليكم سلسلة جديدة من
في هذه السلسةو في كل عدد سنقترح عليكم صورة جديدة تخص
تخص المجتمع والعائلات الجزائرية
وسننتظر بكل شغف تحليلاتكم المفصلة للصور
كل حسب وجهة نظره
والتحليل سيكون في ردودكم اسفل الموضوع
وافضل تحليل سيحصل على الوسام التالى
اتمنى ان تكون الفكرة قد اتضحت
في هذا العدد نقترح عليكم :
العودة الى المدرسة
التهاب اسعار الادوات المدرسية
في انتظار تحاليلكم المتميزة كرماا وليس امراا
تخص المجتمع والعائلات الجزائرية
وسننتظر بكل شغف تحليلاتكم المفصلة للصور
كل حسب وجهة نظره
والتحليل سيكون في ردودكم اسفل الموضوع
وافضل تحليل سيحصل على الوسام التالى
اتمنى ان تكون الفكرة قد اتضحت
في هذا العدد نقترح عليكم :
العودة الى المدرسة
التهاب اسعار الادوات المدرسية
في انتظار تحاليلكم المتميزة كرماا وليس امراا
المرفقات
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