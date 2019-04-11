الطفولة بين اللين و القسوة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا اهل اللمة الكرام.



غالبا ما تخطف افكارنا حادثة تعرض فيها الابن او البنت للضرب من الاب او الام

ضربا قاسيا وهذا امر طبيعي

بينما اللين الزائد الذي تسبح فيه الكثير من الاسر نغفل عنه

فترى افراطا في اللين من الوالدين اتجاه اولادهم وهذا لين

له نتائج عكسية مستقبلا

فقد تعود قسوة وتجبرا من الاولاد على والديهم وقد تفسد الولد فلا يتعلم

ما ينفعه في بدنه وعقله

وما هو مشاهد من تخبط دليل على اللين المفرط فمرحلة الطفولة مرحلة دقيقة تتطلب حلما وعلما مرحلة البناء

مرحلة مزيج بين القسوة واللين ليشتد البناء ولا يتهاوى

اصبحت الرعاية تحل محل التربية او تسابقها

ان تعلم ابنك الاعتماد على نفسه بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى وتشدد على ذلك هذا من الرحمة واللين في محلهما

ان تعلمه الادب وتربيه على ذلك وتعلمه الرجولة من الصغر بدون تكليف لما لا يطيق فهذا محمود

ان تراقبه من يصاحب ومن يجالس وما يشاهد هذه رحمة به لأنه ضعيف عقل

ومن ضعف عقله سيحتج على ذلك مرارا

والصبر عليه دليل رجاحة عقلك.

اشرف مهنة هي ان تحسن التربية فتنجب وتربي اولادا يرفعون هذه الامة

ويكونوا امثلة في الصلاح والاقتداء لا يعادلها نجاح.