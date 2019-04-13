السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا اهلي واحبابي واخوتي واخواتي.



كثيرا ما نسمع بهذه الكلمة الرنانة

عندما يكون هناك راي شاذ يتفرد به اقلة او فرد ما كأديب فاقد لكل ادب

او غيره من النكرات الذين خرجت افكارهم عندما وجدت الادمغة الخصبة التي تحتضنها

بينما يتم تهميش الراي ان كان يحمل تصورا غالبا ما يكون صوابا في ذاته

الا انه يقابل بالرفض والطعن فيه

وفي صاحبه وينادى اصحابه بالرجعيين

والمتزمتين

اين جملة حرية الراي مادام انها تدور في ما هو مختلف فيه ولا تتعدى الادب ؟

ام ان حرية الراي ما لم تلامس ما يؤمن به متصدروا الاعلام ومن سار خلفهم هي حرية ميتة؟

في زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق وينطق فيه الرويبضة

نحن امام تحديات لكي نحمي ابصارنا

واسماعنا وافكارنا من تشويش كل كاذب متصدر ولن يكون ذلك الا بالوعي الفردي



ان تمتلك عقلية مشككة خير لك من ان تمتلك عقلية اتباع كل ناعق.