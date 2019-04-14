بريووش للسيدة **ام وليد**

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:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
اهلا وسهلا ومرحباا باللماويين
بما انوو رمضان قرب وعلى الابواب واحنا بحكم العمل والتعب اليومى
وساعات الصيام الطويلة نحتاجوو لسحور يكون غنى ومشبع في نفس الوقت
لذلك اقترح عليكم هذه الوصفة المشبعة جداا جداا
وتعتبر مغذية لانوو نقدروو نراقوها بعد اموور جانبية كالقهوة والحليب و.....
المقادير :
المعيار علبة ياؤوغت
علبة ياؤوغت
حبة بيض
معيار سكر
معيار زيت
ملعقة كبيرة زيدة
ملعة كبيرة خميرة خبز
كيس خميرة حلوة
ملعقة صغيرة ملح
فرينة مابين 700و800g
الطريقة :
نحط سكر ياؤوغت زيت ملعقة خميرة والبيضة
ونخلط بالملعقة وبعدها بدا تدريجياا نحط الفرينة مع كيس خميرة حلوة
ولما يصبح الخليط لزج نضيف ملعقة زبدة و نبقى ندخل فيها بيدى مليح باه يخفاف
وبعدها نواصل بالفرينة حتى نحصل على عجين طري
ونحطوو في مكان دافئ حتى يتضاعف فالحجم
بعدها نحط شوي زيت في يدى ونبدى نشكل بالشكل اللى يغيتوو
انا درت اشكال والوان هكداا ظهرتلى ههههههههههههههه
ونعاود نخليهم حوالى نصف ساعة وبعدها نجيب صفار حبة بيض مع شوى قهوة مع قرصة ملح ونخفقهم شوياا
وندهن السطح تاع الحبات تاعى ونحط ملفوق واش نحب
ونسحطهم فالفرن يكون سخون ونعسهم فالطياب يخذوو من 15حتى 20 دقيقة على الاكثر
وشهية طيبة
الوصفة للسيدة ام وليد
مع اضافة منى
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