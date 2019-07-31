مملحات صيفية 😋😋

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,918
النقاط
1,811
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى

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ياهلا والف غلا

احبائى بعد غياب
واششتياق طال لملقاكم ها انا احاول العودة الى النشاط من جديد

الان
في هذه الفترة الفترة الصيفية نحتاجوو الى اطباق خفيفة ظريفة وخاصة تليق بالبحر وجو البحر
انتقيت لكم هذ المملحات اترككم مع الوصفة


المقادير : (الحشو)
حبة جزر
حبة كوسة
حبة فلفل حلو
حبة طماطم
حبة بصل
فصين ثوم
زيتون
زيت ملح
فلفل اسود
فلفل حار
معدنوس +قصبر
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وخطوات الطهى :
فالمقلاة نحط زيت ثوم بصل فلفل حتى يذبالوو اكل
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نحط الجزر ونخليه حوالى سبعة حتى عشر دقائق
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نحط الكوسة وخليه شوى وقت تتقلا تانى وبعدها نتبل ملح فلفل اسود فلفل حار
قصبر ومعدنوس

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بعدها نحط الزيتون وعلبة من تونة​


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تحضير العجينة :

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مقدار اللفرينة 700g
2\1ملعقة كبيرة ة ملح
ملعقة اكل حليب غبرة
ملعة كبيرة سكر
ملعقة كلبيرة خميرة خبز
نصف كيس خميرة الحلوة
ونطم بالحليب الدافئ

بعدمانطم العجين نحطلو ملعقتين كبيرة زبدة ونعجين باليد عادى حتى نتحصل على عجين املس














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نحط العجين يختمر ويرتاح حوالى 30min



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ونبدا نشكل المملحات ديالى
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ندهن السطح بالبيض وندخلهم للفرن حتى يخذوو لون جميل ويطيبوو
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هذا كان الشكل النهائي
اتمنى ان يروقكم وشهية طيبة
دمتم في رعاية الرحمان
🙋🙋🙋🙋
 
آخر تعديل:
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
2,918
النقاط
1,811
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
قال Ma$Ter:
وعليكم السلام ورحمة الله
ما شاء الله
بصحتكم اختى
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االسلام عليكم....
اهلا بتواجدك نورت الموضوع
الله يسلمك
شكرااعلى كرم المرور
 
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