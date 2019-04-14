تشكيلة سيراميك شبه حجر من تجميعي

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله

رواد منتدى المواهب والديكور والحرف والمهن اهلا بكم

اليوم وانا اتجول بين محلات بيع السيراميك شد اانتباهي السيراميك شبه الحجر

من المعلوم ان مع التطور الحاصل في مجال الديكور اصبح السيراميك شبه الحجر يركب في اماكن غير الاماكن المتعارف عليها في السابق

منذ القدم كان السيراميك شبه حجر يركب في مداخل البيوت والحواف الاسمنتية و الواجهات فقط

اما الان هناك تشكيلة من السيراميك شبه حجر يركب في الصالون والهول وحتى المطبخ

وكل نوع والمكان المخصص له

وفي ما يلي تشكيلة من صور السيراميك شبه الححجر من تجميعي
ومن تصويري الخاص

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للامانة هذا السيراميك ارخس الثمن مقارنة بانواع اخرى
في موضوع اخر اجلب لكم صور للسيراميك الغالي الثمن
الفرق بينهم اكيد

تقبلو تحياات اخوكم سامي44​
 
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:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
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السلام عليكم
يعطيك الصحة على الموضوع القيم هذا
بصراحة ولاو بزاف يديروه كيما قلت فالصالون الجدار لي فيه التلفاز
او في الهول والمطبخ أيضا كاين لي يديرو حيط كامل
وكاين لي يدروق البوطاجي فقط
انا بالنسبة ليا مايعجبنيش النوع هذا
مانحسوش حجر تقول راك تشوف فيه مرسوم فقط
نظن هذا مصنوع في البرج او سطيف عليها تلقى السومى تاعو رخيسة
 
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الملك الظليل

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يعطيك الصحه خويا
تعددت أشكال السيراميك حتى يوجد نوع 3d
و الحقيقة الأشكال التي عرضتها يوجد منها حتى ورق جدران لكن يأتي بسماكة اكبر سهلة التركيب و الإزالة
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
يعجبنى بزااف هذا النوع وخلصة فالهول ووسط الدار
واعلم انوو سهل التنضيف وماشاباه
شكراا على المشاركة
في انتظار الجديد
بوركت
 
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