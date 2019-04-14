تشكيلة سيراميك شبه حجر من تجميعي

السلام عليكم

يعطيك الصحة على الموضوع القيم هذا

بصراحة ولاو بزاف يديروه كيما قلت فالصالون الجدار لي فيه التلفاز

او في الهول والمطبخ أيضا كاين لي يديرو حيط كامل

وكاين لي يدروق البوطاجي فقط

انا بالنسبة ليا مايعجبنيش النوع هذا

مانحسوش حجر تقول راك تشوف فيه مرسوم فقط

نظن هذا مصنوع في البرج او سطيف عليها تلقى السومى تاعو رخيسة

​