ارضية شبه خشب من اعمالي

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله
تعددت الارضيات على اختلافها منها ارضيات السيراميك وارضيات البورسلين وارضيات الباركيه وارضيات الابوكسي والكثير
كل حسب ذوقه
لكن تبقى ارضيات السيراميك دائما المفضلة عندنا لثمنها المقبول نوعا ما مقارنة بالارضيات الاخرى
وارضيات السيراميك فيها عدة انواع منها ارضيات السيراميك العادي ومنها ارضيات الفو باركيه ومنها ارضيات الشبه خشب والشبه حجر
اليوم جبتلكم ارضيات سيراميك من اعمالي وهي من نوع شبه الخشب
ثمنها معقول جدا بالنسبة للانواع الاخرى ومتوفرة في بلادنا بكثرة وباشكال مختلفة
هذا النوع الي في الصور معروف باسم (زالاظو) ويصنع في مدينة باتنة
هذا العمل انهيته قبل ثلاثة اشهر ولما لقيت الصور في بطاقة الذاكرة الردت ان اشارككم اياه
هذه الطريقة جربتها في الغرف والهول
هذه الطريقة جربتها في الصالون
تعددت الارضيات على اختلافها منها ارضيات السيراميك وارضيات البورسلين وارضيات الباركيه وارضيات الابوكسي والكثير
كل حسب ذوقه
لكن تبقى ارضيات السيراميك دائما المفضلة عندنا لثمنها المقبول نوعا ما مقارنة بالارضيات الاخرى
وارضيات السيراميك فيها عدة انواع منها ارضيات السيراميك العادي ومنها ارضيات الفو باركيه ومنها ارضيات الشبه خشب والشبه حجر
اليوم جبتلكم ارضيات سيراميك من اعمالي وهي من نوع شبه الخشب
ثمنها معقول جدا بالنسبة للانواع الاخرى ومتوفرة في بلادنا بكثرة وباشكال مختلفة
هذا النوع الي في الصور معروف باسم (زالاظو) ويصنع في مدينة باتنة
هذا العمل انهيته قبل ثلاثة اشهر ولما لقيت الصور في بطاقة الذاكرة الردت ان اشارككم اياه
هذه الطريقة جربتها في الغرف والهول
هذه الطريقة جربتها في الصالون
هنا الارضية اضنها متناسقة مع سيراميك الهول
هنا عند التقاء سيراميك الغرفة مع سيراميك الهول
يمكن تغيير وضعية القطعة فقط ويكون ديكور متناسب مع بعضه
هنا المطبخ ركبنا السيراميك تقريبا مشابه للارضية وهو شبه خشب كذالك
مع عمل الفواصل الفاصل الاساسي في الاسفل والفاصل الذهبي الرقيق في الاعلى
هنا عند التقاء الابواب الخشبية مع الارضيه استعملت قطع السيراميك عوض البلينت او شيئ اخر
هنا الفاصل بين اللون الفاتح الغامق اضنه مناسب جدا خاصة مع فنجان قهوة مولينو وهو شبيه بفنجان قهوة اختي @سكون الفجر
هنا فصلت خزانة خشبية ( بلاكار) مع تغليفه بالسيراميك من الداخل وهنا انتضر رأي @Soumia hadj mohammed
وهنا صورة عامة للمطبخ واسف على الخردة الموجودة لا املك صورة اخرى
ارجو ان تنال اعجابكم
تحياتي وتقديري لكم