ارضية شبه خشب من اعمالي



تعددت الارضيات على اختلافها منها ارضيات السيراميك وارضيات البورسلين وارضيات الباركيه وارضيات الابوكسي والكثير



كل حسب ذوقه



لكن تبقى ارضيات السيراميك دائما المفضلة عندنا لثمنها المقبول نوعا ما مقارنة بالارضيات الاخرى



وارضيات السيراميك فيها عدة انواع منها ارضيات السيراميك العادي ومنها ارضيات الفو باركيه ومنها

ارضيات الشبه خشب

والشبه حجر



اليوم جبتلكم ارضيات سيراميك من اعمالي وهي من نوع شبه الخشب



ثمنها معقول جدا بالنسبة للانواع الاخرى ومتوفرة في بلادنا بكثرة وباشكال مختلفة



هذا النوع الي في الصور معروف باسم

(زالاظو)

ويصنع في مدينة باتنة





هذا العمل انهيته قبل ثلاثة اشهر ولما لقيت الصور في بطاقة الذاكرة الردت ان اشارككم اياه





هذه الطريقة جربتها في الغرف والهول





















هذه الطريقة جربتها في الصالون





