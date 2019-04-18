" ان اخبرتكم اني لا استطيع التنفس من دونك

ياترى .. هل ستخنقني "

" مستحيل ,, انا ايضا لا استطيع التنفس بدونك "

نصدق كل ما يقولون

فقط لانهم من قاله

فقط لاننا ظننا انهم لا يكذبون

فقط لانهم عاهدوا بالصراحة

وفي حالتي:

فقط لانني جعلتهم يعدونني

' ستخبرني حين تمل مني '

ساتفهم ...

ابدا لم يفوا بوعودهم

تلك التي لم اجبرهم على تنفيدها

طلبتها شرط ان تقدروا عليها

وهكذا كان ...

لم اجبركم يوما على البقاء معي

ابداااااا

بل اني اتفهم رحيلكم

" فلا احد سيحتملني ما دمت انا لا افعل "

هكذا اعتدت التفكير دائما

ما لن اتفهمه

هو طريقة رحيلكم

ما لن انساه لكم

هو كذبكم .. هروبكم دون اخباري

لا باس ،،، استحق ذلك على كل حال

ف لطالما كنت غبية ومغفلة

اسميت كلام عقلي ' وسواس '

واتبعت كلام قلبي



مند دقائق،،، فتحتت الملف

ذاك الذي يحتوي الصور والذكريات

شاهدته لاخر مرة ..

بكيت.. وقررت

انها اخر دموع ستنزل من اجلكم

او بسببكم،، ثم حذفته

وبهذه الخربشات

اودعكم لاخر مرة وللأبد

شاعرة براحة غريبة تلفني

وتحيط كل مابي

اقتنعت اخيرا

انكم لم تحبنوني يوما

انكم بخير جدا ..

فمن يحب، سيشتاق

في الواقع من يريدك

سيبحث عن اي سبب للبقاء معك

وان كان تافها

ومن لا يحبك ولا يريدك

سيبحث عن اتفه سبب للرحيل

وانت كنت من الذين يبحثون عن اتفه سبب للرحيل

لن اصدق كلامكم بعد اليوم

الذي يصف اشتياقكم، حزنكم وعدم راحتكم

وانتم بعيدا عني ////

ولا حتى تلك الذكريات

عفوا .. لن اصدق انها بسبب بعدكم عني

اتمنى ان تعيشوا بسعادة

لاني قررت اني ساكون سعيدة

من ذلك اليوم وصاعدا

باذن الله