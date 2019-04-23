طريقة لجمع رأس مال دون مجهود – كن ذكيا ولا تضيع الفرصة

من منا لا يعرف bestchange هو أصدق وأشهر موقع لربح رأس مال دون أدنى تعب منك, زيادة على هذا فهو يحتل ترتيبا متقدما جدا في موقع اليكسا منذ أكثر من سنتينن وهذا نادر الحدوث مع كثير من المواقع الربحية النصابة التي تجمع أكبر عدد من الفرائس وتختفي.
الموقع هو مصدر لتحويل العملات بين البنوك وشراء أو بيع العملات الرقمية بكل سهولة لكن مايهمنا هو التسجيل في الموقع والحصول على رابط الدعوة الذي سنربح منه في خطوات بسيطة جد رأس مال معتبر.
-1 الربح من الموقع:
كما قلنا سابقا يمكنك الأستفادة من الموقع في تبديل العملاتو شراء العملات وبيعها ولكن نحن سوف نستغله للربح بطريقة أخرى من خلال دعوة الأصدقاء للتسجيل عن طريق رابط خاص نتحصل عليه سوف تحصل على 0.04$ من خلاله عن كل ضغطة فريدة من شخص وهذا ما أتحداك أن تجده في أي موقع ربحي أخر.
تحذير هام: لا انصح باستعمال طرق احتيال مع الموقع لانه سرعان ما يكتشف ذلك ويتم حظر حسابك كما حدث معي أول مرة.
توجد طريقتين للربح من خلال موقع bestchange وهي :
- الطريقة الاولى : وهي ان تنشر رابط الدعوة الخاص بك في منتديات أو مواقع التواصل الاجتماعي وكلما ضغط شخص من خلال رابط الدعوة الخاص بك سوف تحصل على 0.04$ وهذا يعني اذا ضغط 100 شخص على الرابط سوف تحصل على 4$ مباشرة على حسابك أما اذا تسجل شخص واحد ستحصل على 0.65 دولار العبرة ليست في المبلغ ولكن في المجهود فانت لن تفعل شئ سوى نشر الرابط والانتظار حتى يتم جمع المحصول.
- الطريقة الثانية : من خلال وضع بنر على موقعك أو موقع صديقك وكل شخص ينقر أو يضغط على البنر الأعلاني سوف تحصل كذلك على 0.04$.
3- التسجيل في الموقع:
سهل جدا ولايحتاج الى خبرة فبمجرد الضغط على رابط التسجيل قم بالضغط على Affiliate Program ومن ثم register كما في الصورة التالية :
قم بملئ البيانات المطلوبة مثل (البريد الالكتروني,اسم المستخدم,كلمة السر) وضع علامة صح على المربعات المحددة كما في الصورة التالية واضغط على registration:
بعد التسجيل في الموقع توجه مباشرة الى Affiliate Program سوف تجد في خانة Affiliate link رابط الدعوة الخاص بك مكتوب على الشكلE-currency exchanger listing, best rates from reliable exchangers وهذا زبدة الموضوع الذي يمكنك ان تربح منه كيف ذلك
ركز معي جيدا
- اذا ضغط 100 شخص على الرابط سوف تربح 4 $ من الموقع وهو ليس بكثير ويمكنك ان تجمع حتى 1000 شخص من الفيسبوك او من تويتر عن طريق اصدقائك فقط او من النشر في المنتديات وهذا اضحى من اسهل الاشياء.
- أما المفاجئة الكبرى اذا تسجل 100 شخص من رابطك ستحصل على 65 $ الى $0.65 عن كل شخص وكنصيحة لا تحاول التسجيل من رابطك 100 مرة لانهم ليسوا أغبياء لهذه الدرجة وسيحظر حسابك في الحين
التسجيل في الموقع
الموقع هو مصدر لتحويل العملات بين البنوك وشراء أو بيع العملات الرقمية بكل سهولة لكن مايهمنا هو التسجيل في الموقع والحصول على رابط الدعوة الذي سنربح منه في خطوات بسيطة جد رأس مال معتبر.
-1 الربح من الموقع:
كما قلنا سابقا يمكنك الأستفادة من الموقع في تبديل العملاتو شراء العملات وبيعها ولكن نحن سوف نستغله للربح بطريقة أخرى من خلال دعوة الأصدقاء للتسجيل عن طريق رابط خاص نتحصل عليه سوف تحصل على 0.04$ من خلاله عن كل ضغطة فريدة من شخص وهذا ما أتحداك أن تجده في أي موقع ربحي أخر.
تحذير هام: لا انصح باستعمال طرق احتيال مع الموقع لانه سرعان ما يكتشف ذلك ويتم حظر حسابك كما حدث معي أول مرة.
توجد طريقتين للربح من خلال موقع bestchange وهي :
- الطريقة الاولى : وهي ان تنشر رابط الدعوة الخاص بك في منتديات أو مواقع التواصل الاجتماعي وكلما ضغط شخص من خلال رابط الدعوة الخاص بك سوف تحصل على 0.04$ وهذا يعني اذا ضغط 100 شخص على الرابط سوف تحصل على 4$ مباشرة على حسابك أما اذا تسجل شخص واحد ستحصل على 0.65 دولار العبرة ليست في المبلغ ولكن في المجهود فانت لن تفعل شئ سوى نشر الرابط والانتظار حتى يتم جمع المحصول.
- الطريقة الثانية : من خلال وضع بنر على موقعك أو موقع صديقك وكل شخص ينقر أو يضغط على البنر الأعلاني سوف تحصل كذلك على 0.04$.
3- التسجيل في الموقع:
سهل جدا ولايحتاج الى خبرة فبمجرد الضغط على رابط التسجيل قم بالضغط على Affiliate Program ومن ثم register كما في الصورة التالية :
قم بملئ البيانات المطلوبة مثل (البريد الالكتروني,اسم المستخدم,كلمة السر) وضع علامة صح على المربعات المحددة كما في الصورة التالية واضغط على registration:
بعد التسجيل في الموقع توجه مباشرة الى Affiliate Program سوف تجد في خانة Affiliate link رابط الدعوة الخاص بك مكتوب على الشكلE-currency exchanger listing, best rates from reliable exchangers وهذا زبدة الموضوع الذي يمكنك ان تربح منه كيف ذلك
ركز معي جيدا
- اذا ضغط 100 شخص على الرابط سوف تربح 4 $ من الموقع وهو ليس بكثير ويمكنك ان تجمع حتى 1000 شخص من الفيسبوك او من تويتر عن طريق اصدقائك فقط او من النشر في المنتديات وهذا اضحى من اسهل الاشياء.
- أما المفاجئة الكبرى اذا تسجل 100 شخص من رابطك ستحصل على 65 $ الى $0.65 عن كل شخص وكنصيحة لا تحاول التسجيل من رابطك 100 مرة لانهم ليسوا أغبياء لهذه الدرجة وسيحظر حسابك في الحين
التسجيل في الموقع