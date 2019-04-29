مشكلتي اشعر بالغربة.

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
630
النقاط
51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي الطيبين سكان هذا المنتدى الطيب أمل أن يكون
حالكم على ما يرام.
امل ان ارى افكاركم فإني ناقشتكم مرارا
ولذلك اتيت ببالحث عن حلول من عندكم لا تخيبونا بارك الله فيكم.

احيانا للاسف لا تجد من تجالس ولا من يفكر تفكيرك
فمثلا تجلس مع رفاق تربيت معهم تجد افكارك وما تمتلك من مبادئ لا تتوافق معهم
فإما ان تسمع او لا ترد او تنفرد وتجلس وحدك
وفي بيتك احيانا لا تقدر على البوح بما يختلجك من افكار
وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي تجد افكارك قديمة بعض الشيء
وتجد ان لا شبيه لك ليس لأنك نوع مفقود او نوع معظم فالعظماء لهم
امثالهم والتفهاء لهم من المثل الشيء الكثير خاصة في زمننا هذا
لكن ربما بسبب الحيرة ااكون من هؤلاء او انغمس مع هؤلاء؟

اسئلة تتبادر في ذهني دوما
هل سأكون نسخة من اولئك الذين دوما
اكره فعالهم وطريقة انغماسهم في وحل عادات المجتمع البالية او المستجدة
العارية؟
هل ما اؤمن به شاذ ام ان وضعي هو من لا يتحمل ان افكر بالانسلال من هكذا عادات
فمكانتي الاجتماعية متواضعة جدا جدا
وكذلك الفكرية فلست سوى عادي ؟

لم اعد اطيق حكايات الاسرة وفعل فلان وفعلت فلانة وفلانة تزوجت ومهرها كذا وكذا وذهبت للحلاقة يومين او يوم
لم اعد اطيق حكايات التكلف وسوء التصرف والزواج المادي المعلن والمبطن
لم اعد اطيق حكايات تزوج فلان
بفلانة من اجل جمالها ومنصبها
وهي تزوجت من اجل ماله وشهادته
واصبحت امل جلسات الخلان فإني تغيرت او هم فعلوا
لم اعد افكر في الزواج والانجاب
لكي لا ادخل تلك الصراعات والتجاذبات
ما قبل العقد وحين العرس من ما يتبع المهر من عادات استفحلت كلبس الفستان والذهاب للحمام واخذ (التورطة) وواجب القفطان او (ڨندورة الحنة)
ولا اطيق اعراس الصخب والمظاهر
هل انا معقد او انسان في غير زمانه؟
لم اعد احسن التصرف وفهم الامور
والله المستعان.
ربما هي حيرة مؤقتة لا ادري نتيجتها
ولا ادري اسبابها؟
تجد عمرك 25 سنة لا تحمل افكار من حمل نفس سنك ولا من عاش اوضاعك
المادية والمعنوية
ولست ادري
احيانا اقول في صمت لما ارى بنات يلبسن السراويل ايعقل ان تكون احداهن في بيتي ذات يوم
واحيانا اقول اينهن العفيفات اللاتي يقبلن بشروطك
وهل من تقبل شروطك تقبلها التزاما لك ام هي قانعة بذلك ؟
وهل وضعك المادي يسمح لك بشروط
فللمادة اثر في تطويع الانفس اما حبا
او خوفا.
والله حائر يا اخواني واخواتي
حلولا بارك الله فيكم .
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,539
النقاط
2,251
العمر
26
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقولك يا أخي من اللخر، مادامك تشعر بالغربة في هذا الزمن فأنت في الطريق الصحيح.
ولي عودة ان شاء الله للرد بشكل أفضل ومفصل بحول الله
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,896
النقاط
751
شكرا لك لانك اخترت منتدانا للبوح بما يخالجك
سوف تجد من الأعضاء ما يثلج صدرك ان شاء الله عليك ان تعيش كما انت اخي ولا تحاول ان تعيش حياه الاخرين
حياتك ملكك احرص على مبادئك وما تراه مناسب ولا يعارض الدين فهو المناسب لا تغتز بامور قد تكون من العادات ترسخت عند بعض منا نحن في زمن اختلطت فيه المفاهيم واصبح المباح عادة والحرام مباح
اصبحنا نتفاخ بامور عند الزواج رغم تكلفتها ونحن نعلم ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها
لكن لإرضاء الغير.وقطع الطريق على الالسن التي لا تسمن ولا تغني من جوع والضهور بمضهر الكبير نقوم بامور لا تمت بصلة لديننا
لذالك انصحك ان لا تنضر الى غيرك بعين التابع بل انضر اليه بعين صاحب المبدأ
ارضي ربك قبل ان ترضي نفسك وغيرك
اما بخصوص انك ماركة قديمه او من الطراز القديم فهذا حال من يتمسك بدينه ينضر اله المتحضرون او المنسلخون من هويتهم انه طراز قديم لانه لا يواكب العصرنة
اعانك الله ويسر امورك وسدد خطاك وحقق مرادك وابعد عك حسادك وجعل رضوانه غايتك والجنة داري ودارك
لي عودة اخي. من الحاسوب انا بالهاتف
 
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