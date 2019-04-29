السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي الطيبين سكان هذا المنتدى الطيب أمل أن يكون

حالكم على ما يرام.

امل ان ارى افكاركم فإني ناقشتكم مرارا

ولذلك اتيت ببالحث عن حلول من عندكم لا تخيبونا بارك الله فيكم.



احيانا للاسف لا تجد من تجالس ولا من يفكر تفكيرك

فمثلا تجلس مع رفاق تربيت معهم تجد افكارك وما تمتلك من مبادئ لا تتوافق معهم

فإما ان تسمع او لا ترد او تنفرد وتجلس وحدك

وفي بيتك احيانا لا تقدر على البوح بما يختلجك من افكار

وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي تجد افكارك قديمة بعض الشيء

وتجد ان لا شبيه لك ليس لأنك نوع مفقود او نوع معظم فالعظماء لهم

امثالهم والتفهاء لهم من المثل الشيء الكثير خاصة في زمننا هذا

لكن ربما بسبب الحيرة ااكون من هؤلاء او انغمس مع هؤلاء؟



اسئلة تتبادر في ذهني دوما

هل سأكون نسخة من اولئك الذين دوما

اكره فعالهم وطريقة انغماسهم في وحل عادات المجتمع البالية او المستجدة

العارية؟

هل ما اؤمن به شاذ ام ان وضعي هو من لا يتحمل ان افكر بالانسلال من هكذا عادات

فمكانتي الاجتماعية متواضعة جدا جدا

وكذلك الفكرية فلست سوى عادي ؟



لم اعد اطيق حكايات الاسرة وفعل فلان وفعلت فلانة وفلانة تزوجت ومهرها كذا وكذا وذهبت للحلاقة يومين او يوم

لم اعد اطيق حكايات التكلف وسوء التصرف والزواج المادي المعلن والمبطن

لم اعد اطيق حكايات تزوج فلان

بفلانة من اجل جمالها ومنصبها

وهي تزوجت من اجل ماله وشهادته

واصبحت امل جلسات الخلان فإني تغيرت او هم فعلوا

لم اعد افكر في الزواج والانجاب

لكي لا ادخل تلك الصراعات والتجاذبات

ما قبل العقد وحين العرس من ما يتبع المهر من عادات استفحلت كلبس الفستان والذهاب للحمام واخذ (التورطة) وواجب القفطان او (ڨندورة الحنة)

ولا اطيق اعراس الصخب والمظاهر

هل انا معقد او انسان في غير زمانه؟

لم اعد احسن التصرف وفهم الامور

والله المستعان.

ربما هي حيرة مؤقتة لا ادري نتيجتها

ولا ادري اسبابها؟

تجد عمرك 25 سنة لا تحمل افكار من حمل نفس سنك ولا من عاش اوضاعك

المادية والمعنوية

ولست ادري

احيانا اقول في صمت لما ارى بنات يلبسن السراويل ايعقل ان تكون احداهن في بيتي ذات يوم

واحيانا اقول اينهن العفيفات اللاتي يقبلن بشروطك

وهل من تقبل شروطك تقبلها التزاما لك ام هي قانعة بذلك ؟

وهل وضعك المادي يسمح لك بشروط

فللمادة اثر في تطويع الانفس اما حبا

او خوفا.

والله حائر يا اخواني واخواتي

حلولا بارك الله فيكم .