قلم من محبرة الفؤاد

يا قلمي بك اجتث قليلا من المي
بحبرك انفس قليلا من شواظ تستعر في قلبي
هل شخت ام ان الاحزان لم تعد تبريك
ام انك اعتدت الامر كصاحبك هل نسيت
احلاما ابتدانا اساسها معا
وقيدناها معا وانعشناها معا .
لكنها خانت جهدنا وابت القيد وابت الا ان تحلق عاليا بين الثرية ودرب التبانة
وبقي طيفها ضيفا مؤنسا يلهب الليالي
الباردة فيكون فينا كما يود لا كما نود
فسبحان من خلقك لتكتب وبقيت على
ذلك النظام تسير الى يوم ان تشل كل يمين
ترفعك اوتشل كل ذكرى في الانفس الملتهبة
فتصير الى موات
قلمي انت جزءا من الذكرى فدموعك سكنت تلك الصفحات الصفراء ولو احترقت تبقى حروفك منسوجة في ذلك الرماد
قلمي عد فقلبي محبرتك ويميني لك حاضنة.