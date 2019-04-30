قلم من محبرة الفؤاد

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
307
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
بما انني احب الكتابة
رايت ان افتتح هذه المدونة
التي سأجعل من خيالي محطا لها.
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
307
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
يا قلمي بك اجتث قليلا من المي
بحبرك انفس قليلا من شواظ تستعر في قلبي
هل شخت ام ان الاحزان لم تعد تبريك
ام انك اعتدت الامر كصاحبك هل نسيت
احلاما ابتدانا اساسها معا
وقيدناها معا وانعشناها معا .
لكنها خانت جهدنا وابت القيد وابت الا ان تحلق عاليا بين الثرية ودرب التبانة
وبقي طيفها ضيفا مؤنسا يلهب الليالي
الباردة فيكون فينا كما يود لا كما نود
فسبحان من خلقك لتكتب وبقيت على
ذلك النظام تسير الى يوم ان تشل كل يمين
ترفعك اوتشل كل ذكرى في الانفس الملتهبة
فتصير الى موات
قلمي انت جزءا من الذكرى فدموعك سكنت تلك الصفحات الصفراء ولو احترقت تبقى حروفك منسوجة في ذلك الرماد
قلمي عد فقلبي محبرتك ويميني لك حاضنة. FB_IMG_1543088606366.jpg
 
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