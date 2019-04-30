الطريقة الصحيحة لوضع اللصاقات الجلدية الطبية ~ Les patches

faith8

faith8

:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
إنضم
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
105631
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أما بعد عدنا والعود أحمد بموضوع جديد
اليوم باذن الله راح نهدروا على اللصاقات الجلدية "الطبية" Les patches والطريقة الصحيحة لاستعمالها

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الكثير منا عندما نعاني من آالام عضلية ناتجة عن الجهد المكثف أو غيرها ولهذا غالبيتنا نلجأ للصيدلية لطلب لصاقات طبية لتخفيف هذا الألم
لكن ما يجهله الكثير هو الطريقة الصحيحة لوضع هذه اللصاقات وهذا ما سأشرحه بحول الله ♥

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أولا اللصاقة الطبية الجلدية هي عبارة عن وسيلة نقل للدواء عبر الجلد حيث تنشر كمية معينة من المادة الفعالة في الجسم سواء عبر الدم او السائل اللمفاوي ويتم عبور الدواء عبر الجلد بفضل حرارة الجسم والطبيعة الإنحلالية للدواء.

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طريقة وضع اللصاقة "Patch"

1- حدد مكان وضع اللصاقة
  • اختر الجزء الجاف والخالي من الشعر من الجلد، تعد الأرداف والظهر والبطن والجزء الظاهر من الذراع العلوية خيارات جيدة .
إذا كانت المنطقة المختارة حاوية على شعر قم بقصه لكن لا تحلقه . بالنسبة للنساء لا تطبق اللصاقة على الصدر .

  • تأكد من أن المنطقة نظيفة وفي حال وجود أي زيوت أو مساحيق قد لا تلصق اللصاقة بشكل جيد.
  • لا تضع اللصاقة على مناطق الجلد المحروقة أو المهيجة أو المعرضة للخطر .
  • نظف المنطقة المراد وضع اللصاقة عليها بالماء فقط لأن الصابون أو الكريمات أو الكحول قد تسبب تهيج الجلد تحت اللصاقة.
2- ضع اللصاقة على الجلد

  • انزع اللصاقة من الرزمة ، لاتقم بذلك حتى تكون مستعد لاستخدام اللصاقة .
  • يوجد طبقة حامية تغطي الجزء اللاصق من اللصاقة الذي سيلتصق على الجلد ، امسك طرف هذه الطبقة وانزع اللصاقة منها حاول ألا تلمس الجانب اللاصق من اللصاقة ، ثم ارمي الطبقة الحامية .
  • ضع الجانب اللاصق من اللصاقة على الجلد في المنطقة المختارة .
  • اضغط اللصاقة بقوة على الجلد براحة اليد لمدة 30 ثانية ، تأكد من أن اللصاقة قد تم لصقها بشكل جيد وبالأخص أطراف اللصاقة ، إذا لم تتثبت اللصاقة بشكل جيد قم تثبيتها بواسطة شريط.
  • اغسل يدك بعد تطبيق اللصاقة .
3- استمر بوضع اللصاقة حتى نهاية الزمن الموصوف

  • المدة الزمنية يحددها الطبيب أو الصيدلاني، هناك بعض اللصاقات مكتوب عليها المدة الزمنية المحددة من أجل أن يتذكر المريض وضع لصاقة جديدة. في حال التبلل بالماء عند الاستحمام أو السباحة فلا تؤثر على سلامة اللصاقة ، أما في حال التعرض للماء الساخن أو إلى بخار الماء قد تسقط اللصاقة تطبق اللصاقة في الوقت المحدد من قبل الطبيب.
  • إذا كنت ممن يستعمل زيوت الاستحمام أو صوابين حاوية نسب عالية من الكريم أو مرطبات الجلد فمن المؤكد أن اللصاقة ستسقط في كل مرة ، فعليك بتجنب هذه المنتجات .
إذا كنت ترغب في استعمال مرطب الجلد فقم بتطبيق اللصاقة أولا ثم استعمل المرطب في المناطق غير المغطاة باللصاقة.

  • يجب تجنب الحرارة بالنسبة لبعض اللصاقات فالحرارة قد تسبب زيادة دخول الدواء إلى الجسم .
4- بعد وضع اللصاقة لكامل الفترة الزمنية المحددة قم بإزالة اللصاقة وارميها
  • تأكد من رمي اللصاقة بشكل آمن كي لا تصل إلى الأطفال والحيوانات الأليفة فالدواء المتبقي في اللصاقة خطر بشدة على الأطفال والحيوانات الأليفة.
  • يمكن إزالة أجزاء اللاصق المتبقية على الجلد بسهولة .
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أختم ببعض الصور التوضيحية للطرق السليمة لوضع اللصاقات في مختلف أنحاء الجسم :

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وكيما موالفين نختموا نقوللكم اتهلاو فصحتكم ♥ الصحة هي الصح ♥
سلام ... 👋🖐
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faith8

faith8

:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,215
النقاط
2,086
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
الاشارات مسروقة 🤭 الجميع مرحب به تفضلوا ،،، أتمنى أن ينال الموضوع اعجابكم وبالأخص أتمنى أن يفيدكم ولو بالقليل 💚
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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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إنضم
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المشاركات
9,898
النقاط
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انا اكثر واحد يستعمل هذه اللاصقات بحكم عملي كل يوم اشتكي من الم في مكان معين
لكن اضنني لم استعملها يوما بالطريقة الصحيحة حسب ما اراه في موضوعك
نشري من عند الصيدلي ونحب هاذيك الحارة نديرها فوق المكان المؤلم مباشرة ونخليها الليل كامل والصباح ننحيها ونروح للخدمة
مرات تنفعني ومرات خسارة دراهمها
بورك فيك
موضوعك طيب ومفيد
انار الله طريقك ورزقك من حيث لا تحتسبين
تقديري لك
 
faith8

faith8

:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
7,215
النقاط
2,086
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
قال sami44:
انا اكثر واحد يستعمل هذه اللاصقات بحكم عملي كل يوم اشتكي من الم في مكان معين
لكن اضنني لم استعملها يوما بالطريقة الصحيحة حسب ما اراه في موضوعك
نشري من عند الصيدلي ونحب هاذيك الحارة نديرها فوق المكان المؤلم مباشرة ونخليها الليل كامل والصباح ننحيها ونروح للخدمة
مرات تنفعني ومرات خسارة دراهمها
بورك فيك
موضوعك طيب ومفيد
انار الله طريقك ورزقك من حيث لا تحتسبين
تقديري لك
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مسرورة أنك استفدت من الموضوع أخي الكريم بالنسبة للمدة كل وحدة وكيفاة الأغلبية مكتوب فيهم ولا كي تشريهم سقسي الصيدلي يقولك
وفعلا كما ذكرت بزاف حالات ما تنفعش فيهم وذلك لأسباب عدة لازم توصف للصيدلي سبب الألم مثلا مجهود عضلي أو حركة خاطئة أو حمل شيء ثقيل وما الى ذلك وهو يمدلك اللصاقة الأنسب وفي بعض الحالات ينصحك تشوف طبيب عام قبل
وفيك بارك الرحمن شكرا جزيلا لك على المداخلة والرد
اللهم آمين يا رب أجمعين
تحياتي واحترامي لشخصكم الكريم
في أمان الله وحفظه
 
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