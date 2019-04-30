الطريقة الصحيحة لوضع اللصاقات الجلدية الطبية ~ Les patches



سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أما بعد عدنا والعود أحمد بموضوع جديد

اليوم باذن الله راح نهدروا على اللصاقات الجلدية "الطبية" Les patches والطريقة الصحيحة لاستعمالها









لكن ما يجهله الكثير هو الطريقة الصحيحة لوضع هذه اللصاقات وهذا ما سأشرحه بحول الله







أولا اللصاقة الطبية الجلدية هي عبارة عن وسيلة نقل للدواء عبر الجلد حيث تنشر كمية معينة من المادة الفعالة في الجسم سواء عبر الدم او السائل اللمفاوي ويتم عبور الدواء عبر الجلد بفضل حرارة الجسم والطبيعة الإنحلالية للدواء. الكثير منا عندما نعاني من آالام عضلية ناتجة عن الجهد المكثف أو غيرها ولهذا غالبيتنا نلجأ للصيدلية لطلب لصاقات طبية لتخفيف هذا الألملكن ما يجهله الكثير هو الطريقة الصحيحة لوضع هذه اللصاقات وهذا ما سأشرحه بحول اللهأولا اللصاقة الطبية الجلدية هي عبارة عن وسيلة نقل للدواء عبر الجلد حيث تنشر كمية معينة من المادة الفعالة في الجسم سواء عبر الدم او السائل اللمفاوي ويتم عبور الدواء عبر الجلد بفضل حرارة الجسم والطبيعة الإنحلالية للدواء.







طريقة وضع اللصاقة "Patch"



1- حدد مكان وضع اللصاقة ​

اختر الجزء الجاف والخالي من الشعر من الجلد، تعد الأرداف والظهر والبطن والجزء الظاهر من الذراع العلوية خيارات جيدة . ​

إذا كانت المنطقة المختارة حاوية على شعر قم بقصه لكن لا تحلقه . بالنسبة للنساء لا تطبق اللصاقة على الصدر . ​

تأكد من أن المنطقة نظيفة وفي حال وجود أي زيوت أو مساحيق قد لا تلصق اللصاقة بشكل جيد. ​

لا تضع اللصاقة على مناطق الجلد المحروقة أو المهيجة أو المعرضة للخطر . ​

نظف المنطقة المراد وضع اللصاقة عليها بالماء فقط لأن الصابون أو الكريمات أو الكحول قد تسبب تهيج الجلد تحت اللصاقة. ​

2- ضع اللصاقة على الجلد ​

انزع اللصاقة من الرزمة ، لاتقم بذلك حتى تكون مستعد لاستخدام اللصاقة . ​

يوجد طبقة حامية تغطي الجزء اللاصق من اللصاقة الذي سيلتصق على الجلد ، امسك طرف هذه الطبقة وانزع اللصاقة منها حاول ألا تلمس الجانب اللاصق من اللصاقة ، ثم ارمي الطبقة الحامية . ​

ضع الجانب اللاصق من اللصاقة على الجلد في المنطقة المختارة . ​

اضغط اللصاقة بقوة على الجلد براحة اليد لمدة 30 ثانية ، تأكد من أن اللصاقة قد تم لصقها بشكل جيد وبالأخص أطراف اللصاقة ، إذا لم تتثبت اللصاقة بشكل جيد قم تثبيتها بواسطة شريط. ​

اغسل يدك بعد تطبيق اللصاقة . ​

3- استمر بوضع اللصاقة حتى نهاية الزمن الموصوف ​

المدة الزمنية يحددها الطبيب أو الصيدلاني، هناك بعض اللصاقات مكتوب عليها المدة الزمنية المحددة من أجل أن يتذكر المريض وضع لصاقة جديدة. في حال التبلل بالماء عند الاستحمام أو السباحة فلا تؤثر على سلامة اللصاقة ، أما في حال التعرض للماء الساخن أو إلى بخار الماء قد تسقط اللصاقة تطبق اللصاقة في الوقت المحدد من قبل الطبيب. ​

إذا كنت ممن يستعمل زيوت الاستحمام أو صوابين حاوية نسب عالية من الكريم أو مرطبات الجلد فمن المؤكد أن اللصاقة ستسقط في كل مرة ، فعليك بتجنب هذه المنتجات . ​

إذا كنت ترغب في استعمال مرطب الجلد فقم بتطبيق اللصاقة أولا ثم استعمل المرطب في المناطق غير المغطاة باللصاقة. ​

يجب تجنب الحرارة بالنسبة لبعض اللصاقات فالحرارة قد تسبب زيادة دخول الدواء إلى الجسم . ​

4- بعد وضع اللصاقة لكامل الفترة الزمنية المحددة قم بإزالة اللصاقة وارميها

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تأكد من رمي اللصاقة بشكل آمن كي لا تصل إلى الأطفال والحيوانات الأليفة فالدواء المتبقي في اللصاقة خطر بشدة على الأطفال والحيوانات الأليفة.

يمكن إزالة أجزاء اللاصق المتبقية على الجلد بسهولة .