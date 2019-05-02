(امدغاسن الضريح الملكي) حصري للمة

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
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إنضم
10 ديسمبر 2009
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السلام عليكم ورحمة الله
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في رحلتي امس الى ولاية باتنة شد انتباهي هذا المعلم الاثري الضخم المتواجد بمنطقة بومية بجانب الطريق

هذا الضريح النوميدي يستقبل الزوار يوميا ولا اضنه معروف الا للقلة القليلة حسب رواية حارس الضريح

الا من بعض الرحلات المدرسية المحلية و الزوار من المارة

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هنا لافتة للتعريف يالضريح وفيها كل المواصفات


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هنا صورة عامة للضريح تضهر الهرم بشكل واضح
وهناك جزء من السقف لا اعلم اما مرمم بعد الانهيار او هنلك باب في الاعلى


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هنا الصورة مقربة نوعا ما للاستمتاع اكثر ولو انو الذهاب الى هناك احسن
وفي الصورة يضهر الانهيار اللذي وقع في سقف الهرم


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هنا الصورة قريبة جدا لاضهار الهندسة العجيبة في البناء عند القدماء
خاصة في تراصف الحجارة والاعمدة المنحونة
شيء يعجز الناضر اليه



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الصورة بجانب الجدار تماما تضهر التفاصيل الدقيقة خاصة لحجارة العمود ابهرتني
وهنا تأكدت انا الفراعنة ليس وحدهم من اسس لحضارة ادهشت العالم بل هناك غيرها

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هذه الصورة للاعمدة من جانب اخر لا اعلم ان كانت نفسها وتأكلت بفعل العوامل الطبيعية او ان هناك نمط اخر للبناء استخدم في الهرم
مع العلم ان هذه االصورة مأخوذة من الجانب الخر المقابل للعمود في الصورة السابقة


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في هذه الصورة اردت التأكيد على الحجارة المتراصة في شكل دائري وهي الخط الاخير في الجدار مثل البلكون في زماننا هذا



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في الوجه الامامي للهرم توجد هذه المسطبة ربما تستخدم لاغراض ما اما قديمة قدم الهرم او استعملت لغرض الترميم


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في هذه الصورة وتحت المصطبه الخشبية مباشرة هناك سرداب محيف لم استطع الاقترتب اكثر
واضنه نفق يؤدي الى قاع الهرم


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في هذه الصورة الاعمدة الخشبية التي استعمدت لشد الحجارة الضخمة التي كانت ايلة للسقوط وهي من عمليات الترميم




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الصورة في المكان المقابل للهرم وداخل السياج المحيط به اضن هناك مقبرة قديمة او ما شابه لانه يمنع التجول بها من طرف القائمين



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في هذه الصورة اردت اضهار حجم الحجارة التي استخدموها في عملية البناء تشبه الى حد ما حجارة الاهرام المصرية


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كان التجول بين هذه الحجارة والجدران له طعم خاص ةكأنك تجول بين ثنايا التاريخ

تحيات اخوكم sami44
























































































































 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
19 سبتمبر 2009
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الشرق-الوسط
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أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاءالله أول مرة أرى هدا المعالم التاريخية القيمة
تحية لناس باتنة الشاوية
مشكور اخي على الجولة الممتعة
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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لا شكر على واجب
صدقيني لما الواحد يولي يتجول بين الصخور يحس وكأنه في اهرامات الجيزة
مررت عليه مرتين ولم اكن املك هاتف متطور والمرة هاذي رحت على جالو وبردت قلبي
وحبين نشارككم الصور الي ما راحش يتنزه هنا
تقديري لك وتحية على المرور بالصفحة
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لطالما سمعت عنه وقرات عنه وصدقا حزينة لاني لا استطيع ان ازوره هو والكثير من المعالم الاخرى
توجد ايضا منطقة تمقاد راااااااااائعة اروع ومايكون
وتوجد العديد من الاهرام الخاصة بالجزائر الا ان نهايتها اسطوانية وليست مدببة
بارك الله فيك وجزاك كل خير للشرح وللصور الجميلة وجعلها في ميزان حسناتك
ونظن راك خوااااف علاه ماهبطتش للسرداب الخواااااااااف كون جيت انا نهبط بكل فرح وسرور
خوااااااااااااااااف انيوي باكا
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,923
النقاط
751
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لطالما سمعت عنه وقرات عنه وصدقا حزينة لاني لا استطيع ان ازوره هو والكثير من المعالم الاخرى
توجد ايضا منطقة تمقاد راااااااااائعة اروع ومايكون
وتوجد العديد من الاهرام الخاصة بالجزائر الا ان نهايتها اسطوانية وليست مدببة
بارك الله فيك وجزاك كل خير للشرح وللصور الجميلة وجعلها في ميزان حسناتك
ونظن راك خوااااف علاه ماهبطتش للسرداب الخواااااااااف كون جيت انا نهبط بكل فرح وسرور
خوااااااااااااااااف انيوي باكا
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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ايه انا خواف مانيش شغيغ مثلك لو نهبط و تقرصني افعى شكون بيا
وما قلتلكش كاين وحد العناكب كبار يقدرو يلعبو البالون نورمال يا ريت لو كان صورت وحدة لاختي مريم اكيد راح تعجبها
بالفعل والله استمتعت رغم اني كنت روطار بصح ما خلانيش قلبي نجوز وما ندخلش لتم
ربي يرزقك برحلة لتم او اي مكان في خاطرك زيادة على الاستمتاع هناك راحة نفسية كبيرة واحساس بعمق التاريخ
منورة الصفحة اختي البلهاء لا تحرمينا من تواجدك
تقديري لك
 
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