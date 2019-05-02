(امدغاسن الضريح الملكي) حصري للمة



السلام عليكم ورحمة الله

في رحلتي امس الى ولاية باتنة شد انتباهي هذا المعلم الاثري الضخم المتواجد بمنطقة بومية بجانب الطريق



هذا الضريح النوميدي يستقبل الزوار يوميا ولا اضنه معروف الا للقلة القليلة حسب رواية حارس الضريح



الا من بعض الرحلات المدرسية المحلية و الزوار من المارة

هنا لافتة للتعريف يالضريح وفيها كل المواصفات

هنا صورة عامة للضريح تضهر الهرم بشكل واضح

وهناك جزء من السقف لا اعلم اما مرمم بعد الانهيار او هنلك باب في الاعلى







هنا الصورة مقربة نوعا ما للاستمتاع اكثر ولو انو الذهاب الى هناك احسن

وفي الصورة يضهر الانهيار اللذي وقع في سقف الهرم









هنا الصورة قريبة جدا لاضهار الهندسة العجيبة في البناء عند القدماء

خاصة في تراصف الحجارة والاعمدة المنحونة

شيء يعجز الناضر اليه

الصورة بجانب الجدار تماما تضهر التفاصيل الدقيقة خاصة لحجارة العمود ابهرتني

وهنا تأكدت انا الفراعنة ليس وحدهم من اسس لحضارة ادهشت العالم بل هناك غيرها







هذه الصورة للاعمدة من جانب اخر لا اعلم ان كانت نفسها وتأكلت بفعل العوامل الطبيعية او ان هناك نمط اخر للبناء استخدم في الهرم

مع العلم ان هذه االصورة مأخوذة من الجانب الخر المقابل للعمود في الصورة السابقة







في هذه الصورة اردت التأكيد على الحجارة المتراصة في شكل دائري وهي الخط الاخير في الجدار مثل البلكون في زماننا هذا







في الوجه الامامي للهرم توجد هذه المسطبة ربما تستخدم لاغراض ما اما قديمة قدم الهرم او استعملت لغرض الترميم







في هذه الصورة وتحت المصطبه الخشبية مباشرة هناك سرداب محيف لم استطع الاقترتب اكثر

واضنه نفق يؤدي الى قاع الهرم