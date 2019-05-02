يوميات صائم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم قيامنا وصالح اعمالنا



أما بعد : إخواني هذه بعض الأعمال التي ينبغي للصائم أن يسارع ويسابق للقيام بها ليتقرب إلى الله عز وجل:



- قراءة القرآن," ينبغي وضع ورد يومي لقراءة القرآن".



- الترديد مع المؤذن والدعاء بعد الأذان.



- التبكير للصلوات الخمس, وإدراك الصف الأول.



- الجلوس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس وصلاة ركعتين.



- أذكار الصباح والمساء.



- الصلاة على الجنائز.



- عيادة المريض"في المستشفى أو البيت". ولا يشترط أن تعرف المريض.



- الصدقة, ولو بالقليل من الدنانير, ((هناك جمعيات أو مراكز)).



- حضور مجالس الذكر.



- تلمس حاجات الفقراء والمحتاجين.



- أداء العمرة, عمرة في رمضان تعدل حجة.



- أداء صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف.



- زيارة الأقارب, صلة الأرحام.



- صلاة التهجد.



- السحور.



- ركعتي الضحى.



- السنن الرواتب.



- تفطير الصائمين.



- القيام بواجبات المنزل, والوظيفة, وغيرها.



- الإعتكاف.



- إشغال اللسان بالذكر والتسبيح.



ولا تنسوا : الدال على الخير كفاعله ..... أرجو نشرها لتعم الفائدة وتقبلوا تحياتي.... ولا تنسونا من خالص الدعاء...

كما ان اغلبها يجب ان يتم القيام بها في سائر الايام وليس في رمضان فقط



منقول للافاذة باذن الله

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​