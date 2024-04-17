وفاة عم الاخت @Soumia hadj mohammed

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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7 أفريل 2015
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ذكر
السلام عليكم
يؤسفنا ان ننقل إليكم نبأ وفاة عــم الاخت الغالية @Soumia hadj mohammed

اختي سمية عظم الله اجركم و غفر الله لفقيدكم
ربي يصبركم و يجعلكم خير خلف لخير سلف

اللَّهُمَّ
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.

اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللَّهُمَّ
اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
 
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