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كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق
مؤلف الكتاب: فيليب كوتلر
قسم الكتاب: الإقتصاد والمال
عدد الصفحات: 267 صفحة
حجم الكتاب: 6.73 ميجا بايت
نوع ملفات الكتاب: PDF
كتاب إلكتروني كوتلر يتحدث عن التسويق، تصنيف الكتاب الإقتصاد والمال والمؤلف فيليب كوتلر، تحميل برابط مباشر وقراءة كوتلر يتحدث عن التسويق أونلاين، تحميل كوتلر يتحدث عن التسويق pdf بروابط مباشرة مجانا، كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق مصور للكبار والصغار للموبايل أندرويد وأيفون، تحميل كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق pdf للتابلت والكمبيوتر وللكندل تحميل مجاني، وتقييم ومراجعة على كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق فى مكتبة نور.
عن الكتاب
كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق pdf تأليف فيليب كوتلر، يحوي هذا الكتاب على نصائح مبتكرة وفعالة في مجال التسويق وفيه أحدث الأفكار حول كيفية العثور على العملاء وكسبهم والاحتفاظ بهم. فهو كتاب رائع عن التفوق في التسويق ومنه تنبع العديد من الاستراتيجيات، والتكتيكات، والخطوط الإرشادية العامة لتحسين فعالية التسويق وقيمة العميل.
كما يحوي الكثير من الأفكار العميقة المثيرة، والحلول المبدعة التي ترشد المديرين التنفيذيين الذين يواجهون تحدي العملاء، وقوى السوق المتغيرة، والتكنولوجيا الجديدة.
رابط تحميل الكتاب أسفلة
مؤلف الكتاب: فيليب كوتلر
قسم الكتاب: الإقتصاد والمال
عدد الصفحات: 267 صفحة
حجم الكتاب: 6.73 ميجا بايت
نوع ملفات الكتاب: PDF
كتاب إلكتروني كوتلر يتحدث عن التسويق، تصنيف الكتاب الإقتصاد والمال والمؤلف فيليب كوتلر، تحميل برابط مباشر وقراءة كوتلر يتحدث عن التسويق أونلاين، تحميل كوتلر يتحدث عن التسويق pdf بروابط مباشرة مجانا، كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق مصور للكبار والصغار للموبايل أندرويد وأيفون، تحميل كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق pdf للتابلت والكمبيوتر وللكندل تحميل مجاني، وتقييم ومراجعة على كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق فى مكتبة نور.
عن الكتاب
كتاب كوتلر يتحدث عن التسويق pdf تأليف فيليب كوتلر، يحوي هذا الكتاب على نصائح مبتكرة وفعالة في مجال التسويق وفيه أحدث الأفكار حول كيفية العثور على العملاء وكسبهم والاحتفاظ بهم. فهو كتاب رائع عن التفوق في التسويق ومنه تنبع العديد من الاستراتيجيات، والتكتيكات، والخطوط الإرشادية العامة لتحسين فعالية التسويق وقيمة العميل.
كما يحوي الكثير من الأفكار العميقة المثيرة، والحلول المبدعة التي ترشد المديرين التنفيذيين الذين يواجهون تحدي العملاء، وقوى السوق المتغيرة، والتكنولوجيا الجديدة.
رابط تحميل الكتاب أسفلة