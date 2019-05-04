كتاب أساسيات الإدارة المالية لـ جميل أحمد توفيق pdf

كتاب أساسيات الإدارة المالية لـ جميل أحمد توفيق

عن الكتاب

يهتم هذا الكتاب أساساً بالقرارات التي تتخذ في مجال الإدارة المالية تلك الوظيفة التي تعتبر من أهم وظائف المشروع. فبعد الباب الأول والذي هو عبارة عن مقدمة تمهيدية عرفت بالإدارة المالية وبمجالها وطبيعتها تحدث المؤلف عن الوظيفة الأولى للمدير المالي وهي التخطيط المالي والرقابة المالية وتناول في الباب الثاني موضوع التحليل المالي بصفته الخطوة الأساسية التي ينبغي القيام بها قبل عملية التخطيط المالي. وأما الباب الثالث فاستعرض موضوع التخطيط المالي، ولما كان موضوع تخطيط الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل يحتاج إلى معايير ذات طبيعة خاصة فلقد خصص له باباً مستقلاً هو الباب الرابع، وفي الباب الخامس تناول دراسة موضوع التمويل، أي الوظيفة الثانية للمدير المالي وهي الحصول على الأموال وناقش في الباب السادس الوظيفة الرئيسية الثالثة، وهي وظيفة إدارة الأصول (استثمار الأموال). أما الباب السابع والخير فخصصه لدراسة مشكلة التقديم وخاصة في حالات الانضمام والاندماج وهي مشكلة يقابلها المدير المالي عند قيامه بوظيفته وأخيراً فإن الغرض الأساسي من هذا الكتاب هو تنمية مهارة المدير المالي حتى يمكنه القيام بعمله بكفاءة أكبر، وارتفاع كفاءته سنعكس بدون شك على استخدام الموارد المالية مما يعود بالفائدة على المجتمع كله.