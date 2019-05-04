عن الكتاب

كتاب الاقتصاد عاريًا pdf تأليف تشارلز ويلان، يعتبر كتاب الاقتصاد عاريًا لــ تشارلز ويلان من أفضل وأسهل ما كتب في علم الاقتصاد، فهو مقدمة تشرح كل المفاهيم الاقتصادية الأساسية في هذا العلم، والكتاب خال تماما من المعادلات، والرسوم البيانية المعقدة حتى الألفاظ تم اختيارها لتكون سهلة وواضحة.