كتاب إدارة الأعمال مشاكل وحلول لـ سليم البعلبكي pdf

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نشر كتب لتحميل

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إنضم
24 مارس 2019
المشاركات
9
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العمر
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محل الإقامة
Batna
الجنس
ذكر
كتاب إدارة الأعمال مشاكل وحلول لـ سليم البعلبكي
105942
مؤلف الكتاب: سليم البعلبكي
قسم الكتاب: الإقتصاد والمال
ناشر الكتاب: عالم الكتب للطباعة
حجم الكتاب: 4.08 ميجا بايت
نوع ملفات الكتاب: PDF

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105943
 
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