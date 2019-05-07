مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان == اليوم الثاني ==

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,100
النقاط
1,656
الجنس
أنثى







السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان كريم على الجميع
تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الجديد من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها

تذكير بسير المسابقة:
نطرح سؤال وحيد ويرد الأعضاء عليه والأسرع في الرد بإجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية

ثم نطرح سؤال آخر وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة في الإجابة


المدة الزمنية للمسابقة:
من بعد العصر لما قبل المغرب

في النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم أو نهاية رمضان باذن الله
مع تحصله على الوسام التالي:




من يريد تنشيط المسابقة ليوم الغد فليتصل بي او بالاخ جاليلوس

كل منشطي المسابقة يتحصلون في نهاية الشهر على:







ستنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

ليس شرطا انه في كل يوم واحد جديد
اول من يطلب التنشيط سيكون هو باذن الله

قوانين المشاركة :

ممنوع الاجابة مرتان الا بعد التصريح بان الاجابات خاطئة

ممنوع الدردشة
ممنوع الغش
ممنوع التجريح
ممنوع تعديل الاجابات

و من يفعل هده الامور سيقصى من المسابقة لبقية اليوم
مع كل احتراماتي و تقدير


المسابقة اليوم من تنشيط

بالتوفيق للجميع ونتمنى لكم أمسية سعيدة
 
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