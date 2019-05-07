مسابقة رمضانيات اللمة اليومية جاوب وأربح الان == اليوم الثاني ==

رمضان كريم على الجميع

تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الجديد من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها

تذكير بسير المسابقة:

المدة الزمنية للمسابقة:

في النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم أو نهاية رمضان باذن الله

مع تحصله على الوسام التالي:

من يريد تنشيط المسابقة ليوم الغد فليتصل بي او بالاخ جاليلوس

كل منشطي المسابقة يتحصلون في نهاية الشهر على:

ستنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

ليس شرطا انه في كل يوم واحد جديد

اول من يطلب التنشيط سيكون هو باذن الله

قوانين المشاركة :