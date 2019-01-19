برنامج سير امتحانات بكالوريا 2019 جميع الشعب:



أعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج سير امتحانات بكالوريا 2019 لجميع الشعب و الذي جاء مشابهًا لبرنامج السنوات السابقة حيث لم تطرأ عليه أية تغييرات تذكر.



وحسب إعلان وزارة التربية الوطنية فكل امتحان مازال بموضوعين اختياريين بما فيها مدة نصف ساعة (30دقيقة) للإختيار بين الموضوعين، بالاضافة إلى أنه سيتم تخفيف محتوى كل اختبار ليتماشى مع المواقيت المحددة لكل المواد ، أي مواضيع الامتحانات لن تكون طويلة حتى تكفي المدة المخصصة للمترشح في كل امتحان.



وفيما يلي البرنامج الكامل لجدول سير امتحانات البكالوريا لسنة 2019 لكل الشعب

بالتوفيق للجميع .....