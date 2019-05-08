العدد الاول من سلسلة (مخفي بين الأيات)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله

106214

اليوم كما وعدتكم اللغز الاول من سلسلة مخفي بين الايات

والغز يقول

من بقاع الرحمان عمرت في غابر الزمان
مر بها قوم عتاة برعو في الحضارة والعمران
اصرو عللى الغي والعناد فكانت لهم الهجوم بالمرصاد
اسمه من الرواسي مأخوذ وله في القرأن مكان


بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,064
النقاط
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