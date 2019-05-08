العدد الاول من سلسلة (مخفي بين الأيات)









اليوم كما وعدتكم اللغز الاول من سلسلة مخفي بين الايات



والغز يقول السلام عليكم ورحمة اللهاليوم كما وعدتكم اللغز الاول من سلسلة مخفي بين الاياتوالغز يقول

من بقاع الرحمان عمرت في غابر الزمان

مر بها قوم عتاة برعو في الحضارة والعمران

اصرو عللى الغي والعناد فكانت لهم الهجوم بالمرصاد

اسمه من الرواسي مأخوذ وله في القرأن مكان