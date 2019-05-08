العدد الاول من سلسلة (مخفي بين الأيات)

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
اليوم كما وعدتكم اللغز الاول من سلسلة مخفي بين الايات
والغز يقول
من بقاع الرحمان عمرت في غابر الزمان
مر بها قوم عتاة برعو في الحضارة والعمران
اصرو عللى الغي والعناد فكانت لهم الهجوم بالمرصاد
اسمه من الرواسي مأخوذ وله في القرأن مكان
بالتوفيق للجميع
اليوم كما وعدتكم اللغز الاول من سلسلة مخفي بين الايات
والغز يقول
من بقاع الرحمان عمرت في غابر الزمان
مر بها قوم عتاة برعو في الحضارة والعمران
اصرو عللى الغي والعناد فكانت لهم الهجوم بالمرصاد
اسمه من الرواسي مأخوذ وله في القرأن مكان
بالتوفيق للجميع
من اعداد @sami44
والاخت @Autumn leaves
والاخت @Autumn leaves