مشكلتي مشكلتي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
633
النقاط
51
السلام عليكم اعضاء اللمة الكرام رمضان كريم

اولا انا بنت 21 سنة طالبة جامعية والحمد لله يا اخوتي كنت نقرا في مسجد لحفظ القرآن لكن مريت بفترة فتور والله استحي من نفسي لقول هذا جاهدت نفسي حد الجنون باه نكمل وكنت كل مرة نقول ربي اختارني باه نكون من اهله وخاصته فكيف لي ان اسمح لنفسي بالعدول عن ذلك والان الحمد لله رجعت لحفظ كتابه عز وجل بالرغم من اني جد متأخرة سواء من ناحية الحفظ او من ناحية الدروس ارجو من المولى التوفيق و السداد وارجو من حظراتكم الدعاء لي بأن يثبتني ربي على هذا الطريق
لعل بعضكم يتسائل أين المشكل مشكلتي اني اصبحت اخلط الامور في بعضها لطالما كانت استاذتي تقول يا اخوات اجعلن همكن الدار الاخرة لا دنيا وليكن دعائكن دائما أن اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني لكن يا إخوة نحن بشر ونريد من اللذة في الحياة الدنيا كما نريد من الاخرة صلب موضوعي اني ارى نفسي غارقة حد قطع الانفاس الحمد لله على نعمه لي التي لا تحصى ومن بينها ان جعلنا مسلمين لكن أموري لا تتخذ المجرى الذي اريد يعني متعسرة مثلا عندي مدة وانا أبحث عن عمل وكل مرة يتأزم الوضع اكثر لدرجة فقدان الامل ارى قريناتي يخطبن ويتزوجن وانا مثلي مثل الحائط بالرغم من اني جميلة على قولهم ولا يعيبني شيء لكن لا اعلم السبب اصبح هذا الامر يزعجني كثيرا ويؤرق صفو حياتي وما يزيد الطين بلة شعوري بأني اعترض على حكم الله يا اخوتي حالتي معقدة جدا بيني وبين نفسي أحاول جاهدة قنع نفسي أن كل ما يحدث مقدر والله يريد الخير لي أكيد لكن لم يحن وقته بعد وبالرغم من ذلك ارجع واقول لماذا انا سمعت ان اهل القرآن ييسر الله امورهم لكن عندما انظر لنفسي اجد العكس فينتابني الوسواس ربما انا منافقة لا غير قد يكون الله غير قابل لما افعل والله أحاول جاهدة تصفية ظني والثقة في الله لكن سرعان ما تعود حالتي هذه
اخوتي ارجو منكم النصح والدعاء لي في هذه الايام المباركة وأعذروني على اطالتي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,420
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا اختااه
اولا والله واش نقول ليك انت ليست عندك مشكلة بل ماااشاااء الله عليك
نحن من له مشكلة انت تحفظين ملتزمة الدروس اما نحن فنرجوا الهداية

اما ما تعانينه هو وسوسة من الشيطان يريدك ان تتركي ما انت فيه و هذا من الخير و مما يحمد الله عليه مع الثبات عليه
اما خلطك بين بعض الامور فواضح ذالك
عليك ان تعرفي اننا يجب ان نعيش في الدنيا و نتمتع فيها دونما الخروج عن حدود الشرع
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا،
حيث يقول تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )
بمعنى ان النية هي الفارق فمثلا ضحكي و لعبي و جدي و هزلي و نومي و عملي و حتى رياضتي
و تزيني و لباسي الجميل و اهتمامي بحديقتي و سياحتي و ممارستي للرياضة
و تعلم فن الطبخ و الخياطة و حفظي و صلاتي و و و و كله يمزج بنية في سبيل الله
تدخلني الجنة
اما الزواج فهو كالرزق مسألة لا تخصني فالله يقول ـ نحن نرزقكم ـ
و الزواج رزق لا دخل لنا فها إلا الدعاء بالتوفيق
و انت 21 سنة ما زلت صبية فبعض الاخوات بلغنا من السن ما بلغنا و صبرنا و دعونا الله فجاءهم نصيب
يخزي العين ماااشااء الله تباارك الله
اكثر و افضل بكثير ممن سبقهن في الزواج
اذن مادام امر الزواج عند الله فاطمئني عليه لانه القدير العظيم الحكييم
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
347
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.


ما تمرين به هو اختبار لإخلاصك

والقرآن يحفظ للعمل به لا لنيل الدنيا
به واشد الناس بلاء الصالحون فالصالحون
اما مسالة الخطبة والزواج فهذا من الارزاق التي هي بيد الله وما عليك هو الدعاء
لا تتعجلين الامر فمن تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه
والله يرزق من يشاء بغير حساب
قد توسوس لك نفسك كيف فلانة
ليست بالصلاح الذي يذكر وتزوجت وهي بخير وانا احفظ كتابه ولم افلح بعد
وهذا فيه امران
اولا الرزق لا يتبع الصلاح دوما فالدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن يكره لكن التقوى لا يعطيها الا لمن يحب
ثانيا بهذه الطريقة قد تزهدين في حفظ كلام الله وهذه غاية الشيطان نعوذ بالله من وسوسته
اما العمل ففيه كلام طويل
فليس كل عمل مبارك يسعى له
فعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم
وليس كل ما احبته النفس صوابا يجب الوصول اليه للاسف هكذا يعلموننا
علينا ان نقيس هل ما نحبه يحبه الله ويرضاه ؟
من احب الدين قدم المهر وهو ترك حب الدنيا هذه قاعدة
ولا يعني ذلك مسك اليدين عن طلبها
وانما طلبها بما يتوافق مع شرعنا الحنيف فإن كانت هناك معارضة تمسكنا بالدين وتركنا الدنيا.

نصيحة اياك والمقارنة فما ناله فلان
لا نعلم حجم الاختبار الذي هو فيه
ولا نعلم اادى شكر الله في تلك النعمة
وماذا لو اعطانا هل نشكر بحق لا احكي على الحمد باللسان
ثانيا اثبتي اخية والزمي الاستغفار
والدعاء فالدعاء دواء لكل داء
واحفظي القران الكريم إيماناً واحتساباً
وانتظري الثواب في الاخرة
فثواب الدنيا يزول
واخلصي في الحفظ وليكن الغاية هي حفظه للعمل به فما العلم الا للعمل
.
وفقك الله لما يحب ويرضى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
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