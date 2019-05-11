رمضان ميش كي العادة 3 { في السحور بركة 🕞}

انه اليوم الثالث من رمضان الساعة تشير إلى الثانية صباحا الجميع في بيت سي احمد نائم منذ ثلاث ساعات تقريبا ،

لم تُعْجَب الحاجة زهرة وزوجها كثيرا بسرير ابنها بالإضافة أن زوجها قد أنبها لأنها زودت العيار قليلا فقررت النوم مع رحمة لأن غرفتها أقرب إلى الحمام والمطبخ وخاصة انها استراتيجية فهي بمثابة برج المراقبة ....

ومع هدوء الليل فجإة ينهض الجميع على صوت الحاجة الزهرة تنادي بأعلى صوتها ....

- نوضو نوضو تتسحرو ياو راح الحاااال .

{ تصرخ رحمة لأنها الاقرب الى المطبخ } - يا ربي واش كاين هذا مامااااا{ تصرخ رحمة لأنها الاقرب الى المطبخ }

- مي با بوسيبل اليوم الثالث اللي نڤولولها حنا اللي ننوضو نديرو السحور وما فهمتش هاذي

- يا راح الحال علابالي ما تنوضوش تديرو التيليفونات وتسكروهم وترڤدو ،كولو بكري باه تصليو ثاني وتقراو القرآن

( تتنهد رحمة تنهيدة عميقة بعد أن ودعت السرير ومخدتها بصعوبة ) - جدة شيغي "ڤغو مار" اسمعي أنا عندي نص ساعة ملي حطيت راسي على المخدة وانت نوضتيني مي كاتاستغوف اسمحيلي( تتنهد رحمة تنهيدة عميقة بعد أن ودعت السرير ومخدتها بصعوبة )

-آآآ أنت ميش رحمة انت سخطة تباتي عڤاب التيليفون طيط طيط ونتفرج فيك لا قراية قرآن لا تراويح والعشا كون ما حشمتيش مني ما تصليهش !!!

{ يتمحمح عمار الكبير على الكرسي } - الحاصول واش رايحين نتسحرو خليوني نروح نتهجد{ يتمحمح عمار الكبير على الكرسي }

- علاه يا بي نحسكم دايما قاصبين على الماكلة على الرڤاد على كلش ما فهمتش

( يقولها وهو يملأ الملعقة بالكسكس ويضعها في فمه ) -شوف وليدي يا سعد اللي قضى حوايجو للبكري( يقولها وهو يملأ الملعقة بالكسكس ويضعها في فمه )

تضع الحاجة الزهرة الكسكس أمام الجميع مع القهوة واللبن وتجلس أرضا على قطعة قماش لتتناول وجبة السحور

-مافهمتش كيفاه تقدري تڤعدي على الارض مون ديو .

{قصف ارض جو على الساعة الثانية صباحا . الجبهات لا تنام ليلا } -وأنا ما فهمتش كيفاه تقدري تنوضي تاكلي بلا ما تغسلي وجهك{قصف ارض جو على الساعة الثانية صباحا . الجبهات لا تنام ليلا }

-وين راه هذاك الباندي نتاع عمار ما يتسحرش اليوم ثاني ولا؟؟؟

-جدة هذاك... با لابان تنوضيه ،يخي ڤلنالك ما يتسحرش!!

- كيفاه يا طفلة ما يتسحرش ما تولهتش ،روحي نوضية روحي

- أنا لالا ما ننوضوش يخي شفتي إياغ والنهار اللي قبلو إل ما مي دووغ

-يا ناس هاذ الطفلة اللي تخلط فالهدرة ما فهمتش واش تڤول ،من لول لبارح وهي تڤولي مامي ومامي يخي هذاك يقني يا طفل

- يا ما عمار تلفها من الشمبرة وعيط عليها ڤاتلك خافت منو يزيد يديرلها كيما لبارح

{ وتتجه الى الحنفية لتملأ إناء غسيل الأواني بالماء وتذهب اليه } -يااااااه خافت منواآااااااااا حايدو عليه هذا وين فهمت{ وتتجه الى الحنفية لتملأ إناء غسيل الأواني بالماء وتذهب اليه }

- يا عجوزتي با كومسا هكذا تخلعيلي وليدي

- كومسا ولا كورصة لدوار المناصرية حايدو هكذا عليه

- يا ما ارواحي

- يا مرا ولي ليا يهديك ربي

- جدة فيان إسي ستوبلي

*****وسبق السيف العذل*****

ششششششششششش رررررررررر

- آآآه آآآه وااااااش كاين ياااااو سي كي سي كي بوغ كوا بوغ كوا "ڤغو مااااااغ" السرير نتاعي وين نرڤ ...د ضرك واش درتي

- ترڤد !! خلاص الرڤاد يا طفل نوض تتسحر فإنه في السحور بركات تخلي البركات وترڤد ؟؟؟ نوض ،كل يوم نديرلك هكذا حتى توالف ....

يغتبط سي احمد لان أمه عملت الذي لم يستطع أن يفعله منذ سنين