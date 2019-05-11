رمضان ميش كي العادة 3 { في السحور بركة 🕞}

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,945
النقاط
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العمر
34
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
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صح فطوركم
أهلا ومرحبا بكم في العدد الثالث من سلسلتكم "رمضان ميش كي العادة" واليوم الحلقة بعنوان
في السحور بركة

السحور.jpg

انه اليوم الثالث من رمضان الساعة تشير إلى الثانية صباحا الجميع في بيت سي احمد نائم منذ ثلاث ساعات تقريبا ،
لم تُعْجَب الحاجة زهرة وزوجها كثيرا بسرير ابنها بالإضافة أن زوجها قد أنبها لأنها زودت العيار قليلا فقررت النوم مع رحمة لأن غرفتها أقرب إلى الحمام والمطبخ وخاصة انها استراتيجية فهي بمثابة برج المراقبة ....
ومع هدوء الليل فجإة ينهض الجميع على صوت الحاجة الزهرة تنادي بأعلى صوتها ....

- نوضو نوضو تتسحرو ياو راح الحاااال .🗣
- يا ربي واش كاين هذا مامااااا 😨 { تصرخ رحمة لأنها الاقرب الى المطبخ }
- مي با بوسيبل اليوم الثالث اللي نڤولولها حنا اللي ننوضو نديرو السحور وما فهمتش هاذي 😡
- يا راح الحال علابالي ما تنوضوش تديرو التيليفونات وتسكروهم وترڤدو ،كولو بكري باه تصليو ثاني وتقراو القرآن 🗣
- جدة شيغي "ڤغو مار" اسمعي أنا عندي نص ساعة ملي حطيت راسي على المخدة وانت نوضتيني مي كاتاستغوف اسمحيلي😴 ( تتنهد رحمة تنهيدة عميقة بعد أن ودعت السرير ومخدتها بصعوبة )
-آآآ أنت ميش رحمة انت سخطة تباتي عڤاب التيليفون طيط طيط ونتفرج فيك لا قراية قرآن لا تراويح والعشا كون ما حشمتيش مني ما تصليهش !!!😧
- الحاصول واش رايحين نتسحرو خليوني نروح نتهجد 😑 { يتمحمح عمار الكبير على الكرسي }
- علاه يا بي نحسكم دايما قاصبين على الماكلة على الرڤاد على كلش ما فهمتش 🤔
-شوف وليدي يا سعد اللي قضى حوايجو للبكري 🙄 ( يقولها وهو يملأ الملعقة بالكسكس ويضعها في فمه )

تضع الحاجة الزهرة الكسكس أمام الجميع مع القهوة واللبن وتجلس أرضا على قطعة قماش لتتناول وجبة السحور
-مافهمتش كيفاه تقدري تڤعدي على الارض مون ديو .🙄
-وأنا ما فهمتش كيفاه تقدري تنوضي تاكلي بلا ما تغسلي وجهك 😮 {قصف ارض جو على الساعة الثانية صباحا . الجبهات لا تنام ليلا }
-وين راه هذاك الباندي نتاع عمار ما يتسحرش اليوم ثاني ولا؟؟؟ 😕
-جدة هذاك... با لابان تنوضيه ،يخي ڤلنالك ما يتسحرش!! 😏
- كيفاه يا طفلة ما يتسحرش ما تولهتش ،روحي نوضية روحي 😮
- أنا لالا ما ننوضوش يخي شفتي إياغ والنهار اللي قبلو إل ما مي دووغ 😠
-يا ناس هاذ الطفلة اللي تخلط فالهدرة ما فهمتش واش تڤول ،من لول لبارح وهي تڤولي مامي ومامي يخي هذاك يقني يا طفل 😔
- يا ما عمار تلفها من الشمبرة وعيط عليها ڤاتلك خافت منو يزيد يديرلها كيما لبارح 😧
-يااااااه خافت منواآااااااااا حايدو عليه هذا وين فهمت😤 { وتتجه الى الحنفية لتملأ إناء غسيل الأواني بالماء وتذهب اليه }
- يا عجوزتي با كومسا هكذا تخلعيلي وليدي 😮
- كومسا ولا كورصة لدوار المناصرية حايدو هكذا عليه 😠
- يا ما ارواحي 😏
- يا مرا ولي ليا يهديك ربي 😫
- جدة فيان إسي ستوبلي 😲

*****وسبق السيف العذل*****
ششششششششششش رررررررررر 💦💦💦💦💦
- آآآه آآآه وااااااش كاين ياااااو سي كي سي كي بوغ كوا بوغ كوا "ڤغو مااااااغ" السرير نتاعي وين نرڤ ...د ضرك واش درتي 😭
- ترڤد !! خلاص الرڤاد يا طفل نوض تتسحر فإنه في السحور بركات تخلي البركات وترڤد ؟؟؟ نوض ،كل يوم نديرلك هكذا حتى توالف ....😇

يغتبط سي احمد لان أمه عملت الذي لم يستطع أن يفعله منذ سنين
- عمار طاحت عليه البركات الليلة يا جماعة كاش ڤدو الليلة يرڤد واڤف ههههه😏
-هههههه.....🤣
-هههههه.....🤣
-لاه يرڤد واڤف وليدي يرڤد في حضن جدو👴 ....هذا طبعا .....بعد ما يتسحر ☝

**********
رمضان لقراءة القرآن للصلاة للتهجد وليس للسهر مع النت للصباح 👌
والسحور فيه بركة كبيرة ،لذلك لا تفوتوه 👌
أرجو أن الحلقة قد نالت اعجابكم
إلى اللقاء مع حلقة جديدة إن شاء الله
صح سحوركم
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,945
النقاط
2,591
العمر
34
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,173
النقاط
751
الله يعطيك اللربح العشية مع الصباح
يا خيي منين راك تجيب هذ السيناريوهات
نحيت عليا ضيقت الخاطر
كعادتك متميز ادام الله البسمة على محياك
يا خويا شتى نقولك السحور راه كل واحد وكيفاه انا مثلا كي يلحق السحور تحسب راني نعاود نكسر فالمغرب
المسفوف بالدلاع اكيد شغل ماركاه لي للطبيب فلاوردونونص
واللحم الحلو فرض عين واذا ناقص غير شوية عينة ولا زبيب ما ناكلوش
ونسخف على الحلويات مثل القلب لوز والبقلاة الي يشوفني يحسب اخر مرة رايح ناكل
والشاربات لازم مخلطة مع الفريز تنقصلها لاسيديتي
بصح مانيش كيما خويا @الامين محمد.
السحور بالبوزلوف هذي ما صراتش
بورك فيك اخي
بالفعل في لسحور بركة والسحور سنة علينا اتباعها واحسن شيء لما الانسان يتسحر وبعدين يصلي الفجر ويرقد
تقديري لك
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,945
النقاط
2,591
العمر
34
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
قال sami44:
الله يعطيك اللربح العشية مع الصباح
يا خيي منين راك تجيب هذ السيناريوهات
نحيت عليا ضيقت الخاطر
كعادتك متميز ادام الله البسمة على محياك
يا خويا شتى نقولك السحور راه كل واحد وكيفاه انا مثلا كي يلحق السحور تحسب راني نعاود نكسر فالمغرب
المسفوف بالدلاع اكيد شغل ماركاه لي للطبيب فلاوردونونص
واللحم الحلو فرض عين واذا ناقص غير شوية عينة ولا زبيب ما ناكلوش
ونسخف على الحلويات مثل القلب لوز والبقلاة الي يشوفني يحسب اخر مرة رايح ناكل
والشاربات لازم مخلطة مع الفريز تنقصلها لاسيديتي
بصح مانيش كيما خويا @الامين محمد.
السحور بالبوزلوف هذي ما صراتش
بورك فيك اخي
بالفعل في لسحور بركة والسحور سنة علينا اتباعها واحسن شيء لما الانسان يتسحر وبعدين يصلي الفجر ويرقد
تقديري لك
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السلام عليكم
صح فطورك خويي
هههه والله سعيد بمرورك الدائم وأن ما اكتبه يدخل البهجة على قلبك ،الحمد لله
السيناريوهات تجي وحدها وأنا قالبني رمضان هكذاك على الزوج نتاع العشية وما نقدرش نكتب تجيني الرخفة نتاع الرڤاد هههههه
وراني ننسى حوايج مما أملاه علي خيالي ههههه
الله الله سحور كامل مكمل ما شاء الله عليك وتبارك الله بصحتك خويي.
السحور أنا ننوض ناكل حبة فاكية مع رشفتين قهوة وطااااس ماء وتربح ههههه رمضان صايم ليلا ونهارا هههه الله قالب ما نقدرش ناكل
فعلا السحور قليل كان او كثير فيه بركة عظيمة وسبحان الله نجزى على ما نأكل في بطوننا ،يعني رحمة من عند ربي { ميش رحمة بنت سي احمد هههه }
بارك الله فيك على المرور والتشجيع
احتراماتي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,173
النقاط
751
راني نستنى محمد الامين يجي يفسرلنا قصة البوزلوف في السحور
قالك قبل رمضان مشى على جالو 20 كيلو متر
وقعد معاه ساعتين بالشاقور باش قسمو
لازم ياكل منو فالفطور وفالسحور
نحوس نعرف السر وين
ولمعلوماتك زلوف تاع 🐄 بقرة
 
عاشقة الأحلام

عاشقة الأحلام

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 أفريل 2014
المشاركات
115
النقاط
13
محل الإقامة
سطيف
الجنس
أنثى
السلام عليكم
صحا فطوركم اهل اللمة
يعطيك الصحة اخي على هاد الحلقة
و الله عندك موهبة روعة ما شاء الله
ربي يحفضك و يوفقك ان شاء الله
في انتظار جديدك بالتوفيق
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,502
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
هههههههههههههه يعطيك الربح خويا حليييم
عجبتني تخلاط الدرة فغونسي مع العربية و زادها جمالا هذاك
الحرف اللي يفكرنا بالاخ حبشي الله يذكره عى خير

انا اللي يهمني في السحور هاذاك الكاس تاع القهوة نحكم بيه راسي
اما الزلوف هههههههههه اللي راه يحكي عليه خويا ناصر
راني طيبته و خليته في الفريقو نهار نكون معول نخرج مسيرة نتسحر بيه باش نشد قاع النهار
و تكون لافوا صحيحة يتنحاو قاع ههههههههههه
 
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