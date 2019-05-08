رمضان ميش كي العادة 2 ( يتنحاو ڤاع 🇩🇿)

- سايي وجدت كلش لوالديك .....

- ايه وجدتلهم بلايصهم ما تقلقي روحك ما والو ....

- راك عارف بويك يرڤد مع عمار وأمك ترڤد مع رفيدة هكذا تفاهمنا ،ما تنساش ...

- إيه إيه فهمت ضرك مزالهم سويعات ويكونو هنا أرواحي نتفاهمو لداخل بعيد على الاولاد ...

- كوا أنكوغ مون ديو

- ادخلي تشوفي وسكري الباب وراك

- وهانا سكرناه

- شوفي والديا جايين ،وكي كنا وحدنا رانا وحدنا بصح كي يجيو راني مانيش شيغيك أشفاي أنا سي أحمد ،وزيد هاذيك الدالة نتاع المواعن غير أنسايها إنا ما ندخلش للكوزينة حتى يروحو ،ديري في راسك مليح ...

- يا حبيبي هاذي جديدة، قبَلت يجيو ابغي تخرج بموسيقى جديدة ،يسما كلش على ظهري هذا واش راني شامة .

- أنا ڤتلك وأنت دبري راسك ،... هاذيك لوحلي العشا واغسلي الماعن ودوش الاولاد غير انسايهم أنا ما نتبهدلش ڤدام والدي

- أواه با بوسيبل مزال ما لحڤوش يا سي احمد وديجا رايح تطلع علي درجات ... مون ديو مون ديو رايحة نرشى فالكوزينة مع الطياب والماعن وانت اضرب كراع على كراع وإلعب يا سي احمد .

- يا مخلوقة أسمعي راه تمويه كمومفلاج برك حتى يروحو كشما نهار خليتك وحدك فالكوزينة يخي نجي من الخدمة ديغاكت لعندك اذا كنت تطيبي أنا نغسلك الماعن وإذا كنت حابة تريحي نلوحلك العشا ،يا مون آموغ هاذ الشهر ويفوت سيلتوبلي .

-داكوغ داكوغ بركا ما تبكي عني رايحة نعمل البوسيبل بوغ تي زيو برك

نزلت طائرة والدي أحمد ، وتوجه بوالديه إلى البيت بعد عناق وبكاء

- بسم الله بسم الله ،الله يبارك إيه وليدي دويرة باهية الله يبارك ..

- أهلا أهلا بيكم اتفضلو زارتنا باراكة ،الفرحة اللي راني فارحها اليوم ربي يعلم بيها ( في ڤلبو: فرحتي بيكم تعادل فرحتي لأني تهنيت من الكوزينة والماعن هيهي ).

وبعد ربع ساعة من الترحيب وقصف الجبهات الذي كان على الخفيف

- يا وليدي ماني نشم في والو ماكمش مطيبين ولا صايمين شعبان

-علاه عجوزتي شيغي ما تغديتوش فالطيارة

- هههه تتمسخري بيا نتي أنا والحاج ما ناكلوش ماكلة الطيارة هاذيك المصفرطة تڤول قيا نتاع ڤط حاشا السامعين .

- ياااااع ديڤولاص ،ماكلة مليح واش بيها المهم واجدة.

- لالا كون جات بربوشة( كسكس ) ولا عيش ولا شخشوخة ولا مطلوع مع الشربة هاذيك صح حنا ناكلو الماكلة حمرة وحارة

- يا يما تحوس يحطولهم هذا أكل فالطيارة مي با بوسيبل

- المهم رانا ميش متغديين يا بنيتي كشما بربوشة برك خفيفة علينا جينا من السفر ،نروحو نغسلو ونبدلو ونجيو منها نتغداو منها نتعشاو ،ما تضاليش تلوحي فالعشا ،لاه الخسارة راهي الربعة هذاك هو الخمسة نتعشاو ( بدأت الحاجة الزهرة تقصف بالثقيل )

- يا ربي يا ربي ساعة باش ندير كسكس تحسب روحها في غيسطوغون ......

( وتنظر نظرة حقد لزوجها الذي عمل نفسه لم ينتبه لما قالته أمه يعني ببساطة .... طنش زوجته )

- أرواح يا وليدي وريلي الدار ووين نغسلو رواحنا أنا وبويك ونتوضاو ونصليو ،خليها تتلهى بشغلها ... ( وهنا أحمد شعر بسعادة لا توصف )

- أرواحو ...هاذي الشمبرة نتاع عمار وهاذي شمبرة رحمة وهاذي شمبرة رفيدة ،وهاذا الحمام وهاذي شمبرتي

- وليدي ،نحوس نتكسل شويه بعد ما نصلي حتى يطيب العشا ،هذا اذا تعشينا الليلة

- صلي وارواحي وجدتلك بلاصتك في شمبرة رفيدة

- وبويك وين يرڤد

- يرڤد مع عمار ما تخافيش وجدت كلش

- إييييه وجدت كلش ولا هي اللي وجدت كلش ،لالالالا انا وبويك موالفين نرڤدو مع بعضانا عجبتني شمبرتك وليدي ...مليحة وممرحة وفيها زوج طواڤي للشارع.

( قالها وهو يتخيل وجه جميلته عندما ينقل اليها الخبر ) - م م معليش ميمتي ارڤدي وين تحبي ،ادخلي حطي حوايجك وريحي( قالها وهو يتخيل وجه جميلته عندما ينقل اليها الخبر )

- وهاذ الكوادر واش اللي معلڤينهم فالشمبرة الملايكة ما يدخلوش

- يا ما هاذي جميلة معلڤة تصاور مها وبويها وخاوتها وتصويرتنا نهار عرسنا ،وتصاور ولادنا راكي عارفة شمبرتها هههه

- جات على فوطواتنا وفض الحيط بح البلايص ،نحي نحي عني وليدي ضاڤت روحي منهم

- يا ما هام في بلايصهم ما يقلقوش ،وزيد هاذو عايلتها .