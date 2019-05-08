رمضان ميش كي العادة 2 ( يتنحاو ڤاع 🇩🇿)

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني

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الحلقة الثانية من سلسلة رمضان ميش كي العادة
" يتنحاو ڤاع "
من هذا المنبر أدعو لبلدي الجزائر أن يحميها الله ويحمي شبابها ويخمد نار الفتنة ما ظهر منها وما بطن، ويبعث لشعبها أياما كلها سعادة ...
آمين

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اليوم هو السبت بقي يومان على شهر رمضان ،واليوم أيضا تهبط طائرة والدي أحمد في مطار أورلي في باريس
لم تبقى سوى ساعات ويكونا في البيت
الجميع في حالة إستنفار قصوى ،وجميلة ترتب لمكان نوم حماتها وحماها

- سايي وجدت كلش لوالديك .....
- ايه وجدتلهم بلايصهم ما تقلقي روحك ما والو ....
- راك عارف بويك يرڤد مع عمار وأمك ترڤد مع رفيدة هكذا تفاهمنا ،ما تنساش ...
- إيه إيه فهمت ضرك مزالهم سويعات ويكونو هنا أرواحي نتفاهمو لداخل بعيد على الاولاد ...
- كوا أنكوغ مون ديو
- ادخلي تشوفي وسكري الباب وراك 😑
- وهانا سكرناه 🙄
- شوفي والديا جايين ،وكي كنا وحدنا رانا وحدنا بصح كي يجيو راني مانيش شيغيك أشفاي أنا سي أحمد ،وزيد هاذيك الدالة نتاع المواعن غير أنسايها إنا ما ندخلش للكوزينة حتى يروحو ،ديري في راسك مليح ... 😒
- يا حبيبي هاذي جديدة، قبَلت يجيو ابغي تخرج بموسيقى جديدة ،يسما كلش على ظهري هذا واش راني شامة .😲
- أنا ڤتلك وأنت دبري راسك ،... هاذيك لوحلي العشا واغسلي الماعن ودوش الاولاد غير انسايهم أنا ما نتبهدلش ڤدام والدي 😣
- أواه با بوسيبل مزال ما لحڤوش يا سي احمد وديجا رايح تطلع علي درجات ... مون ديو مون ديو رايحة نرشى فالكوزينة مع الطياب والماعن وانت اضرب كراع على كراع وإلعب يا سي احمد .
- يا مخلوقة أسمعي راه تمويه كمومفلاج برك حتى يروحو كشما نهار خليتك وحدك فالكوزينة يخي نجي من الخدمة ديغاكت لعندك اذا كنت تطيبي أنا نغسلك الماعن وإذا كنت حابة تريحي نلوحلك العشا ،يا مون آموغ هاذ الشهر ويفوت سيلتوبلي .😥
-داكوغ داكوغ بركا ما تبكي عني رايحة نعمل البوسيبل بوغ تي زيو برك 👀

نزلت طائرة والدي أحمد ، وتوجه بوالديه إلى البيت بعد عناق وبكاء

- بسم الله بسم الله ،الله يبارك إيه وليدي دويرة باهية الله يبارك ..
- أهلا أهلا بيكم اتفضلو زارتنا باراكة ،الفرحة اللي راني فارحها اليوم ربي يعلم بيها ( في ڤلبو: فرحتي بيكم تعادل فرحتي لأني تهنيت من الكوزينة والماعن هيهي ).
وبعد ربع ساعة من الترحيب وقصف الجبهات الذي كان على الخفيف

- يا وليدي ماني نشم في والو ماكمش مطيبين ولا صايمين شعبان 😒
-علاه عجوزتي شيغي ما تغديتوش فالطيارة 😕
- هههه تتمسخري بيا نتي أنا والحاج ما ناكلوش ماكلة الطيارة هاذيك المصفرطة تڤول قيا نتاع ڤط حاشا السامعين .🤢
- ياااااع ديڤولاص ،ماكلة مليح واش بيها المهم واجدة.😨
- لالا كون جات بربوشة( كسكس ) ولا عيش ولا شخشوخة ولا مطلوع مع الشربة هاذيك صح حنا ناكلو الماكلة حمرة وحارة 😐
- يا يما تحوس يحطولهم هذا أكل فالطيارة مي با بوسيبل 😨
- المهم رانا ميش متغديين يا بنيتي كشما بربوشة برك خفيفة علينا جينا من السفر ،نروحو نغسلو ونبدلو ونجيو منها نتغداو منها نتعشاو ،ما تضاليش تلوحي فالعشا ،لاه الخسارة راهي الربعة هذاك هو الخمسة نتعشاو ( بدأت الحاجة الزهرة تقصف بالثقيل )
- يا ربي يا ربي ساعة باش ندير كسكس تحسب روحها في غيسطوغون ...... 😷
( وتنظر نظرة حقد لزوجها الذي عمل نفسه لم ينتبه لما قالته أمه يعني ببساطة .... طنش زوجته )

- أرواح يا وليدي وريلي الدار ووين نغسلو رواحنا أنا وبويك ونتوضاو ونصليو ،خليها تتلهى بشغلها ... ( وهنا أحمد شعر بسعادة لا توصف )
- أرواحو ...هاذي الشمبرة نتاع عمار وهاذي شمبرة رحمة وهاذي شمبرة رفيدة ،وهاذا الحمام وهاذي شمبرتي
- وليدي ،نحوس نتكسل شويه بعد ما نصلي حتى يطيب العشا ،هذا اذا تعشينا الليلة 😧
- صلي وارواحي وجدتلك بلاصتك في شمبرة رفيدة 😅
- وبويك وين يرڤد 😒
- يرڤد مع عمار ما تخافيش وجدت كلش 😅
- إييييه وجدت كلش ولا هي اللي وجدت كلش ،لالالالا انا وبويك موالفين نرڤدو مع بعضانا عجبتني شمبرتك وليدي ...مليحة وممرحة وفيها زوج طواڤي للشارع.
- م م معليش ميمتي ارڤدي وين تحبي ،ادخلي حطي حوايجك وريحي 😇( قالها وهو يتخيل وجه جميلته عندما ينقل اليها الخبر )
- وهاذ الكوادر واش اللي معلڤينهم فالشمبرة الملايكة ما يدخلوش😒
- يا ما هاذي جميلة معلڤة تصاور مها وبويها وخاوتها وتصويرتنا نهار عرسنا ،وتصاور ولادنا راكي عارفة شمبرتها هههه 😌
- جات على فوطواتنا وفض الحيط بح البلايص ،نحي نحي عني وليدي ضاڤت روحي منهم 😕
- يا ما هام في بلايصهم ما يقلقوش ،وزيد هاذو عايلتها .
- يا طفل ڤاتلك أمك يتنحاو ڤاع يعني يتنحاو ڤاع لاه لازم تنطڤني ؟؟؟؟... من الصباح وانا ساكت ومليح ،بوتفليقة ونحيناه جات على كادر معلڤ في حيط 😠 ( متأثر يضال يتفرج فالاخبار نتاع الحراك من الصباح حتى الليل )
- خلاص يا بوي يتنحاو ڤاع يعني يتنحاو ڤاع 😢😢
ربي يجيب الخير لاخر الشهر
ڤولو آمين 😭

والفايدة الفايدة الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خدمة أهل بيته ،ميش عيب أنك تعاون الزوجة نتاعك
لكن العيب أنها تطيحلك قدرك حتى بينك وبينها .
الزوجة ،إذا شفتِ زوجك عاقل وولد ناس ويعاونك ما تكثريش عليه راه لكل فعل ردة فعل مهما طال صبرو .

أرجو إن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم
صح فطوركم
والى اللقاء مع حلقة جديدة
إحترامي وتقديري
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
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لا حول ولا قوة الا باله
من اين لك كل هذا يا اخي
راه قريب المغرب اضحكتني اضحك الله سنك
والي عجبتني كامل. تاع موالف نرقد انا وبويك وعجبتني شمبرتك هذا احسسته انتقام موجه
الله يعطيك الربح على الربح
يخي يقولو عندكم صباحك ورباحك ومائة نعجة في مراحك هكذا انت
والله القصة محبوكة بطريقة ولا اروع انا اعجبتني ولو انك خطيتها فالفقمة
وين راهي
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
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أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
والله تكلمت عن جوانب مضحكة مبكية في مجتمعنا
مساعدة الازواج لزوجاتهن ليس عيب ولا ينقص في رجولتهم
كما ان عملنا هو ارضاء الله عز وجل وليس ارضاء الناس
ولايجوز انترضي والديك على حساب زوجتك، بل يجب ان تكون مع الطرف الصحيح
وغرفة الزوجين لا يجب للوالدة ان تتدخل فيها
نسال الله الهداية والعفو والعافية لنا ولكل المسلمين
في انتظار التكملة بارك الله فيك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ههههههههههههههه الله يعطيك الربح و الهنا ههههههههههههه

آآه نونون مكاش منها حنا الرجال نريحو قاع
و المدام تخدم كلش و قاع ههههههههههه

و الله نعاونها انا اكثر مما تتخيلوا لأنها حبيبتي و وح قلبي يعني نعاونها و نزيدها دعاوي الخير و راضي عليها بعد

ههههههههههه واش رايك خويا حلييم
 
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