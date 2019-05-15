🗝رمضان ميش كي العادة 4 { أين ثقب الباب ؟}

اليوم حلقة جديدة بعنوان "أين ثقب الباب ؟ " أرجو أن تنال إعجابكم





انها الجمعة الاولى منذ قدوم الحاجة الزهرة والحاج عمار إلى فرنسا وقد مر خمسة ايام من رمضان ،كل ليلة يعاد نفس السيناريو وقت السحور وبعد ليلتين أصبح عمار الصغير ينهض من مكانه قبل ان تصل جدته بسطل الماء إلى فراشه ،اصبح الوضع اشبه بالنظام العسكري ولم يتجاوز على وصولهما عشرة ايام ، الساعة تشير الى السادسة صباحا نهضت رحمة لتستعد للذهاب الى الجامعة وتوقض اخوها عمار ليستعد للذهاب الى الثانوية ،كانت من شدة التعب تترنح في رواق الشقة وكانها مخمورة ،عندها انتبهت ان باب البيت ليس مغلوقا جيدا ،وتصادفت مع اخيها يخرج من الحمام ....