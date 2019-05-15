🗝رمضان ميش كي العادة 4 { أين ثقب الباب ؟}

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
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اليوم حلقة جديدة بعنوان "أين ثقب الباب ؟ " أرجو أن تنال إعجابكم
انها الجمعة الاولى منذ قدوم الحاجة الزهرة والحاج عمار إلى فرنسا وقد مر خمسة ايام من رمضان ،كل ليلة يعاد نفس السيناريو وقت السحور وبعد ليلتين أصبح عمار الصغير ينهض من مكانه قبل ان تصل جدته بسطل الماء إلى فراشه ،اصبح الوضع اشبه بالنظام العسكري ولم يتجاوز على وصولهما عشرة ايام ، الساعة تشير الى السادسة صباحا نهضت رحمة لتستعد للذهاب الى الجامعة وتوقض اخوها عمار ليستعد للذهاب الى الثانوية ،كانت من شدة التعب تترنح في رواق الشقة وكانها مخمورة ،عندها انتبهت ان باب البيت ليس مغلوقا جيدا ،وتصادفت مع اخيها يخرج من الحمام ....
-رحمة ما شفتيش ڤغو باغ ماهوش في بلاصتو ؟
-نون ما شفتش هذا وين نضت!! وباب الدار خليتو اوفاغ شوف سعدك مع بابا
- نون ما خرجتش إياغ سي بون مع ڤرو ماغ ڤعد فيها سوغتي سي بون لازم نربح رڤاد جتو جيغ والله جي با سوغتي
- بيزاغ الباب محلول روح شوف !!
- صباح الخير يا ولاد واش هذا نوضتوني من النوم وانتم تتتتت كاس كي سباس ؟
- بابا الباب محلول وعمار ڤال ما خرجتش ،وجدي ميش في بلاصتو
- نووووو تأكدتو مليح بالاك فالصال دون بان ،ولا فالبالكون....
-لالا هذا وين كنت ف الصال دو بان مكانش والبالكو هاك عارف لا بوغت فاسدة كي تحلو ينوض الجيران ....
- يعني رايحين تأكدولي اللي في راسي ولا كيفاه
-سي سا ڤرو باغ خرج وهو ما يعرفش المدينة ( قالها الاثنين معا )
- أجري سقسي جداك لاعود علابالها
تخرج الحاجة الزهرة من الغرفة وهي تلف وشاح رأسها وتتمحمح نصف مغمضة العينين
- صباح الخير عليكم واش بيكم يا اولاد
- بون جوغ ڤرو ماغ ڤالك ڤغو باغ راه خارج ولا لالا ؟؟؟
-لالا... لاه ميش راڤد
-يا ما بوي خرج برك ضرك نهبط نشوف ما تتقلقيش
-يا ربي..... راح بويك يا طفل راح وين يعرف هو هاذ المدينة الكبيرة ،الديار اكل كيف بعضاهم واش يرجعو
-ڤرو ماغ تانكات با إيل فا غيان باسي أ ڤغو باغ إن شاء الله
-شوفي يا سخطة ڤتلك ذاك العام راكي تهدري وحدك ،منهو اللي فاهمك تضالي غغغغغغغ روحي اتعلمي الهدرة كبيرة وجايحة ، فهمت ق انشالله
-هههههههههه ڤغو ماغ فوغ جبتيها هي كبيرة ووو ... كيما ڤلت الاخرى هاذيك هههه
- أسكت أنت أديت من جدك ق الاسم هذاك مكان ما تشبهلو في والو جيت مصيل لخوالك المستڤورين
- بوغ كوا ما نقدرش نهدر عربي صعيبة بزاف علاه تعايري فيا
- روحي نوضي أمك هاذيك هاي تنفخت كي المطلوعة في سريرها
- آ نو أنا رايحة نلبس ونروح عندي دي كوغ
- رايحة تقرا يا اما خليها .....وجميلة لاه تنوضيها مزال الحال
- كيفاه بويك مفقود في وسط باريس وهي ترڤد ،لاه ميش شيخها
- آآه يا ربي وعڤب جمعتك على خير ،يا ما وين يروح هاو هنا برك يدور وجميلة كي تنوض تلڤاه؟
- علابالي سرقوه الڤور نعرفهم ما يحبوناش من بكري ،أنا لاه جيت لاه جيت
- عمار رحمة روحو تقراو ضرك ندبر راسي روحو
- كشما واحد يقرا بالجمعة يا يهود يخي الجمعة نتاع الصلاة
وبعد نصف ساعة حضر فيها الجميع نفسه للخروج بما فيهم سي احمد ليبحث عن والده ويذهب الى عمله
- هانا رايحين أوغفواغ ڤغو ماغ شيغي
- روحو ضرك نهبط نحوس عليه وحدي يا اولاد
-استنا نلبس ونهبط نحوس معاك ،توخذت في بويك وخلاص ڤعدت وحدي لا من يناڤر لا من يعافر روح يا عمار كنت ناس ملاح ...
-بعيد الشر لالا أڤعدي هنا لاه دايرة دراما
وفي هذه الأثناء يدخل عمار الصغير وهو يمسك بطنه من الضحك ويدخل وراءه جده ...
-أضحك يا وجه الخيارة أضحك
-ياااا هاهو وين لڤيتو
- ههههههه خخخخخخ ههههههههههه
-أهدر يا طفل لاه تضحك هاني نجيبلك البسينة نتاع الما ڤاعد كي مرت الدايم فالفيلم
-آآه خلاص ههههههه خخخخخ خرج وما عرفش يدخل هههههه لڤيتو ميت بالبرد عند لابوغت هههه و لي كلي في يديه ههه
- واش لي كلي هاذو يا طفل أهدر ،وانت وين كنت ولاه حيرتنا عليك
-أنا ڤلت اليوم الجمعة نروح كشما نلڤى جامع نصلي فيه الفجر حتى يطلع النهار ونجي مكانش جامع ما لڤيت جيت مولي عليها يڤولك أرض كفر والعياذ بالله ، محبش يتحلي الباب نتاع الباطيمة أيا ڤعدت عند الباب ،الله لا تربح الڤور وبيبانهم
- والمفاتح في يدك يا راجل كيفاه ما تحلكش الباب
- مكانش الثقبة نتاع المفتاح حوست الباب كامل عمري ما شفت باب كيما هذا
-هههههههه يتحل بالبادج ڤغو باغ ،ايا على سلامتك انا تشاو نروح
-واش راه يڤول هذا كاش نهار نضربو نريبلو سنيه باه يتعلم يهدر
-ااااا بي العزيز هذا البادج تعڤبو على واحد الحية كحلة فالباب يتحل الباب اتوماتيكي
-هاذيك الحية الكحلة ڤعدت نڤلع فيها ڤلت هي اللي وراها ثقب الباب مكانش ما حبتش تتڤلع
-الحمد لله كي ماحبتش تتڤلع ،كون خلصت دمي فيها .
-أيا الحمدوالله كي وليت وما وليتش أرملة شهيد مات فالقربة كون ق مات في بلادو
-بعيد الشر يا لطيف يا لطيف قراب كيفك ما شفتش في حياتي دايما تنعقي للشر .....
- أهدر على روحك ....أنا نروح ننوض جميلة تقضي حوايجها طلعت الڤايلة ( ميش ناسيتها مهما كانت الظروف )
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والفايدة الفايدة كي تنوض الصباح رايح تقرا ولا تخدم ما تديرش الحس على الناس اللي راڤدة من باب الاحترام للنائم أنك ما تزعجوش ،ميش معناتها نضت لازم ينوضو الناس كامل .
وميش من الأدب يضحك الحفيد على جداه او جدو ڤدامهم لازم يقادرهم .....
إلى اللقاء في حلقة جديدة بحول الله
إحترامي وتقديري
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