تحدي الأكل الصحي ⁦❤️⁩💪الزنجبيل و الكركم

sanaya

sanaya

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بعد غياب طويل عن السلسلة لأنني في الحقيقة تراجعت في الالتزام بالأكل الصحي عدت لها بنفس جديد و إن كان من الصعب الالتزام على الدوام بالأكل الصحي و حذف العناصر المضرة غير أن الالتزام بعض الشيء أفضل من الامتناع كليا......
قد يكون من الصعب التخلص من السكر و الزيت مثلا غير أن الجميل هو إضافة الشعير مثلا و إضافة التمر للوجبات اليومية و هكذا دواليك.....
و اليوم يقتصر الحديث عن الكركم و الزنجبيل
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و الكل يعلم ما بهما من فوائد عظيمة غير أنه من الخطأ تناولهما على شكل تيزانة لمدة ثم الانقطاع لمدة أخرى......
و الحل السليم هو إضافة الكركم إلى توابل الطعام و كذلك الزنجبيل مع الحرص على عدم الاكثار من الزنجبيل لأن مذاقه حار
هذين الأخيرين يمنحان نكهة مميزة للطعام كما أن بهما من المواقع الشيء الكثير و هكذا يصبح استهلاكهما يوميا و لجميع أفراد العائلة.....
سلام
 
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