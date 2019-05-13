تحدي الأكل الصحي ⁦❤️⁩💪الزنجبيل و الكركم

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهبعد غياب طويل عن السلسلة لأنني في الحقيقة تراجعت في الالتزام بالأكل الصحي عدت لها بنفس جديد و إن كان من الصعب الالتزام على الدوام بالأكل الصحي و حذف العناصر المضرة غير أن الالتزام بعض الشيء أفضل من الامتناع كليا......قد يكون من الصعب التخلص من السكر و الزيت مثلا غير أن الجميل هو إضافة الشعير مثلا و إضافة التمر للوجبات اليومية و هكذا دواليك.....و اليوم يقتصر الحديث عن الكركم و الزنجبيلو الكل يعلم ما بهما من فوائد عظيمة غير أنه من الخطأ تناولهما على شكل تيزانة لمدة ثم الانقطاع لمدة أخرى......و الحل السليم هو إضافة الكركم إلى توابل الطعام و كذلك الزنجبيل مع الحرص على عدم الاكثار من الزنجبيل لأن مذاقه حارهذين الأخيرين يمنحان نكهة مميزة للطعام كما أن بهما من المواقع الشيء الكثير و هكذا يصبح استهلاكهما يوميا و لجميع أفراد العائلة.....سلام