سلسلة تحدي الأكل الصحي❤💪❤💪

السلام عليكم😊😊😊😊😊



كيف حال أخواتي و إخواني باللمة👌👌

تحدي الأكل الصحي هو سلسلة و تحد وضعته بيني و بين نفسي في مطبخي فأردت مشاركتكم به هنا 😊😊

كما تعلمون نحن يوميا نتناول مأكولات و عصائر تحتوي على مواد حافظة و كيماويات تضر على المدى البعيد بصحتنا

وكلنا يوميا نتطلع على أخطار الأطعمة المصنعة على حياتنا و لكننا نعجز عن اتخاذ خطوة نغير بها نظامنا الغذائي ،

نعم من الصعب جدا العودة إلى نظام صحي كليا ولكننا على الأقل نستطيع التقليل من بعض الأضرار بالتقليل من بعض أنواع المأكولات و إيجاد البدائل لها.....

تحدي الأكل الصحي❤

تحد نشارك فيه جميعا و السلسلة مفتوحة لكل من يريد إثراءها و مشاركتنا تجربته سواءا كانت وجبة صحية أو طريقة لإيجاد بديل لمواد مستهلكة غير صحية..

👈قبل مدة لم أكن مهتمة جدا بموضوع نوعية الأكل و كنت أظن أن الرياضة وحدها تفي بالغرض

👈تابعت محاضرة للأستاذ عبد الحميد بوحديبة وهو طبيب و داعية تحت عنوان السم الابيض

و يقصد به السكر و استوقفني قوله في المحاضرة :

يقول الله تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو )

👈و بين سبب قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان مباشرة بعد حديثه عن الأكل لأنه حتى في الأكل توجد للنفس شهوة و يجب ضبطها متى كان ذلك مضرا ولها الأجر و الثواب

👈فبدأت التحدي تحت شعار:

👈لا تمارس الرياضة حتى يأمرك الطبيب بها

👈لا تحسن نوعية أكلك حتى يمنعك الطبيب عن بعض الأكلات

👈بل افعل كل هذا و أنت بأتم صحتك و عافيتك

مبدئيا نجحت في الميدان فأردت مشاركتكم التجربة لتفيدونا أنتم أيضا يتجاربكم

👈أخيرا أتمنى أن يروقكم التحدي و أتمنى أن تتفاعلوا فيه

🎀🎀تحياتي القلبية لكم جميعا🎀🎀