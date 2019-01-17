سلسلة تحدي الأكل الصحي❤💪❤💪

sanaya
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السلام عليكم😊😊😊😊😊
كيف حال أخواتي و إخواني باللمة👌👌
تحدي الأكل الصحي هو سلسلة و تحد وضعته بيني و بين نفسي في مطبخي فأردت مشاركتكم به هنا 😊😊
كما تعلمون نحن يوميا نتناول مأكولات و عصائر تحتوي على مواد حافظة و كيماويات تضر على المدى البعيد بصحتنا
وكلنا يوميا نتطلع على أخطار الأطعمة المصنعة على حياتنا و لكننا نعجز عن اتخاذ خطوة نغير بها نظامنا الغذائي ،
نعم من الصعب جدا العودة إلى نظام صحي كليا ولكننا على الأقل نستطيع التقليل من بعض الأضرار بالتقليل من بعض أنواع المأكولات و إيجاد البدائل لها.....
تحدي الأكل الصحي❤
تحد نشارك فيه جميعا و السلسلة مفتوحة لكل من يريد إثراءها و مشاركتنا تجربته سواءا كانت وجبة صحية أو طريقة لإيجاد بديل لمواد مستهلكة غير صحية..
👈قبل مدة لم أكن مهتمة جدا بموضوع نوعية الأكل و كنت أظن أن الرياضة وحدها تفي بالغرض
👈تابعت محاضرة للأستاذ عبد الحميد بوحديبة وهو طبيب و داعية تحت عنوان السم الابيض
و يقصد به السكر و استوقفني قوله في المحاضرة :
يقول الله تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو )
👈و بين سبب قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان مباشرة بعد حديثه عن الأكل لأنه حتى في الأكل توجد للنفس شهوة و يجب ضبطها متى كان ذلك مضرا ولها الأجر و الثواب
👈فبدأت التحدي تحت شعار:
👈لا تمارس الرياضة حتى يأمرك الطبيب بها
👈لا تحسن نوعية أكلك حتى يمنعك الطبيب عن بعض الأكلات
👈بل افعل كل هذا و أنت بأتم صحتك و عافيتك
مبدئيا نجحت في الميدان فأردت مشاركتكم التجربة لتفيدونا أنتم أيضا يتجاربكم
👈أخيرا أتمنى أن يروقكم التحدي و أتمنى أن تتفاعلوا فيه
🎀🎀تحياتي القلبية لكم جميعا🎀🎀
كيف حال أخواتي و إخواني باللمة👌👌
تحدي الأكل الصحي هو سلسلة و تحد وضعته بيني و بين نفسي في مطبخي فأردت مشاركتكم به هنا 😊😊
كما تعلمون نحن يوميا نتناول مأكولات و عصائر تحتوي على مواد حافظة و كيماويات تضر على المدى البعيد بصحتنا
وكلنا يوميا نتطلع على أخطار الأطعمة المصنعة على حياتنا و لكننا نعجز عن اتخاذ خطوة نغير بها نظامنا الغذائي ،
نعم من الصعب جدا العودة إلى نظام صحي كليا ولكننا على الأقل نستطيع التقليل من بعض الأضرار بالتقليل من بعض أنواع المأكولات و إيجاد البدائل لها.....
تحدي الأكل الصحي❤
تحد نشارك فيه جميعا و السلسلة مفتوحة لكل من يريد إثراءها و مشاركتنا تجربته سواءا كانت وجبة صحية أو طريقة لإيجاد بديل لمواد مستهلكة غير صحية..
👈قبل مدة لم أكن مهتمة جدا بموضوع نوعية الأكل و كنت أظن أن الرياضة وحدها تفي بالغرض
👈تابعت محاضرة للأستاذ عبد الحميد بوحديبة وهو طبيب و داعية تحت عنوان السم الابيض
و يقصد به السكر و استوقفني قوله في المحاضرة :
يقول الله تعالى (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو )
👈و بين سبب قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان مباشرة بعد حديثه عن الأكل لأنه حتى في الأكل توجد للنفس شهوة و يجب ضبطها متى كان ذلك مضرا ولها الأجر و الثواب
👈فبدأت التحدي تحت شعار:
👈لا تمارس الرياضة حتى يأمرك الطبيب بها
👈لا تحسن نوعية أكلك حتى يمنعك الطبيب عن بعض الأكلات
👈بل افعل كل هذا و أنت بأتم صحتك و عافيتك
مبدئيا نجحت في الميدان فأردت مشاركتكم التجربة لتفيدونا أنتم أيضا يتجاربكم
👈أخيرا أتمنى أن يروقكم التحدي و أتمنى أن تتفاعلوا فيه
🎀🎀تحياتي القلبية لكم جميعا🎀🎀