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ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا 1-2 البارسا يخسر كأس اسبانيا 🔥 HD
كاتب الموضوع
الفتى المغامر
تاريخ النشر
منذ 29 دقيقة
الفتى المغامر
:: عضو متألق ::
إنضم
31 مارس 2016
المشاركات
3,012
النقاط
191
منذ 29 دقيقة
#1
الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,698
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
منذ 21 دقيقة
#2
البرثا مازالت تحت الصدمة بسبب الخروج من الشميانزليغ
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