🇦🇷 الأرجنتين 🏆 فرنسا 🇫🇷 نهائي كأس العالم قطر 2022



سجل ميسي 11 هدفًا وصنع 8 للأرجنتين في 25 مباراة خاضها في كأس العالم، وإن سجل أو صنع هدفًا في هذه المباراة سيكون أول لاعب على الإطلاق يساهم في 20 هدفًا في تاريخ كأس العالم (باحتساب الأهداف وصناعتها منذ نسخة 1966).





سجل كل من أنتوان غريزمان وكيليان مبابي لفرنسا في نهائي المونديال السابق في 2018 (في فوز الديوك الفرنسية 4-2 ضد كرواتيا)، فقط 4 لاعبين في السابق سجلوا في نهائيين مختلفين من كأس العالم: فافا (1958، 1962)، بيليه (1958، 1970)، بول برايتنر (1974، 1982) و زين الدين زيدان (1998، 2006)، وبعمر 23 عامًا و 363 يومًا في يوم المباراة النهائية، قد يصبح كيليان مبابي أصغر لاعب يسجل في نهائيين مختلفين بكأس العالم.