Djamel7
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 8 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 149
- النقاط
- 7
السلام عليكم
متوفر كمية 185 دولار بايونير بسعر 190دج (على المشتري عمولة الوساطة)
المبلغ النهائي = 35150 دج
.....................أو................................بسعر 196دج ( عمولة الوساطة انا اتحملها)
المبلغ النهائي = 36200 دج
--------------------------------------------------
- التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك
- التسعير نهائي
- يباع المبلغ دفعة كاملة رجاءا
- لا ابيع للباعة المعتمدين
تحياتي
متوفر كمية 185 دولار بايونير بسعر 190دج (على المشتري عمولة الوساطة)
المبلغ النهائي = 35150 دج
.....................أو................................بسعر 196دج ( عمولة الوساطة انا اتحملها)
المبلغ النهائي = 36200 دج
--------------------------------------------------
- التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك
- التسعير نهائي
- يباع المبلغ دفعة كاملة رجاءا
- لا ابيع للباعة المعتمدين
تحياتي