السلام عليكم

متوفر كمية 185 دولار بايونير بسعر 190دج (على المشتري عمولة الوساطة)

المبلغ النهائي = 35150 دج

.....................أو................................بسعر 196دج ( عمولة الوساطة انا اتحملها)

المبلغ النهائي = 36200 دج

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- التأكد من خاصية كارد تو كارد لديك

- التسعير نهائي

- يباع المبلغ دفعة كاملة رجاءا

- لا ابيع للباعة المعتمدين

تحياتي ​