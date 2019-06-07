علي يوسفي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جوان 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر كمية 70 دولار بايونير بسعر 190دج (على المشتري عمولة الوساطة)
المبلغ النهائي = 1330دج
--------------------------------------------------
- التسعير نهائي
- يباع المبلغ دفعة كاملة رجاءا
تحياتي
متوفر كمية 70 دولار بايونير بسعر 190دج (على المشتري عمولة الوساطة)
المبلغ النهائي = 1330دج
--------------------------------------------------
- التسعير نهائي
- يباع المبلغ دفعة كاملة رجاءا
تحياتي