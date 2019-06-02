السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي في الله أختكم رتيل عضو جديد في المنتدى

أما بعد

لدي مشكلة و أرجو منكم قراءة ما سأكتبه بكل تمعن قصتي أنني بعد اجتياز شهادة الباكالوريا تقدم لي الكثير وكنت ارفض بغير نقاش وفي الاخير حدثتني أحد قريباتي بأن أخيها يرغب في خطبتي فكنت اريد أن أفعل ككل مرة الصد والرد لكن صليت صلاة الاستخارة عدة مرات ولا يزال في بالي أن أرد ب "لا" لكن حدث أنه وكأن صُب علي سطل من الماء البارد لما أحسست به من راحة لهذا الشخص فعاودت الصلاة مرات كثيرة خرجت بنفس النتيجة ثم توكلت على الله فوافقت عليه وهذا طبعا كله و والديّ على دراية و كذلك أهله والمشكلة هنا. أنه كانت شخصيته جذابة جدا لكن مع مرور الأيام بدأ أحيانا يغضب من أشياء تافهة جدا و أحيانا أخرى يغلق الخط بوجهي وأحيطكم علما أننا لم نقم خطوبة رسمية بعد وعندما أحدثه عن هذا الأمر يغضب أيضا أما أنا فشخصيتي حساسة لأبعد الحدود و قوية في نفس الوقت وسريعة البكاء لمجرد كلمة أشعر أنها جرحتني منه فمنذ فترة قصيرة فقط اخبرني بأن لديه مكبوتات تجعله يتصرف هكذا ويأبى إخباري بها . كما أننا صريحين جدا لما نذكر عيوب بعضنا والمشكلة الأخرى عندما أذكر له عيب فيه يغضب ويغلق الهاتف في وجهي فأخبرته بأن هذا بات لا يطاق وأن كرامتي فوق كل شيء كما أعلمكم أن كلامنا سطحي جدا يخلو من المحرمات بإذن الله فماذا أفعل مع ٱنسان بهذا الطبع فكلما قررت إنهاء كل شيء يأتيني في منامي أنه يناديني ويحتاج مساعدتي ويتكرر هذا كلما صممت إنهاء هذه العلاقة وهل أستمر ؟ في هذا قال صلّى الله عليه وسلم"اَلدِينُ اَلنَّصِيحَة"لذلك ارجو نصائحهم وتوجيهاتكم أنتظر ردودكم على أحر من الجمر وجزاكم الله خيرا وجعلكم من اصفيائه