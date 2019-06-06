كيف تعرفين أن رأس الطفل نزل إلى الأسفل؟





يحدث نزول رأس الطفل لأسفل استعداداً للولادة، ويكون ذلك في نهاية الثلث الثالث من الحمل. وقبل اتجاه الرأس لأسفل قد يقوم الطفل بالدوران فتكون خلفية الرأس مستندة إلى البطن، ثم يتحرك رأسه باتجاه الحوض. وبالنسبة للنساء اللاتي سبق لهن الحمل قد ينزل رأس الطفل لأسفل قبل ساعات من الولادة، لأنه مع سابق التجربة لا يحتاج الحوض إلى وقت طويل ليستعد إلى خروج الطفل.



أما في حالة الحمل لأول مرة، فقد ينزل رأس الطفل لأسفل قبل الولادة بأيام أو أسابيع لأن عضلات الحوض بحاجة إلى وقت لتتكيف مع هذه الوضعية قبل بدء المخاض.



وقد تشعر بعض النساء بانخفاض الطفل كحركة مفاجئة، وقد لا تلاحظه نساء أخريات. كما قد تشعر بعض النساء أن البطن أصبحت خفيفة، لأن رأس الطفل اتجهت نحو الحوض وتركت مساحة في وسط البطن، لكن مقابل هذه الخفة تشعر الحامل أنها تحمل كرة ثقيلة بين ساقيها.



علامات نزول رأس الطفل. من أهم علامات هذه المرحلة زيادة الضغط على منطقة الحوض، وقد يؤدي ذلك إلى ألم بسبب الضغط على أربطة الحوض، لكن يصبح التنفس أسهل بسبب عدم وجود ضغط على الحجاب الحاجز.



وقد يؤدي نزول رأس الطفل إلى الأسفل إلى البواسير، وخروج إفرازات صفراء من المهبل تقوم بدور منع البكتريا من الدخول إلى عنق الرحم، كما قد تزيد وضعية الطفل هذه الضغط على منطقة أسفل الظهر، لكن بالمقابل تقل حرقة المعدة، ويزداد الإحساس بالجوع

