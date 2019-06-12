السلام عليكم

حابة نحكيلكم مشكلتي و قدمولي رايكم و تحليلكم

أنا انسانة تزوجت من سنوات راجلي الولد الاخير ليماه و مومو عينيها كان وعد يماه يدير لها دار و تسكن معاه هي عاشت الحرمان العاطفي و الفقر عاشت مطلقة و ربات 13 ولد بين بنات و تسعة رجال و تمرمدت بزاف

كامل تزوجو و عاشو مع نساهم فديورهم و نا سكنت معاها

المهم صراو مشاكل بزاف و صبرت بحكم يماه و ماعندها وين تروح و موراها صراو مشاكل مع راجلي لحقنا للمحال

المهم لمدة سنوات طيحة و تكركيبة ساعة رانا ملاح ساعات مشاكل و المشكل راجلي تحكمو و دور لو مخو و يجي عندي يتهمني بصوالح مهومش فيا

كل كناينها عايشين وحدهم يخرجو وقت يحبو واحد ما يسالهم و هما الأفضل و الأمثل و نا فوق ماهي دير لي مشاكل راني ديما مقصرة و درت ودرت و درت و حياتي كامل تعاودها برا حرضت اولادها عليا كامل ولاو يكرهوني من غير سبة قلنا معليش اللي مصبرني هو راجلي

المهم مرمدتني بزااااااااف و نا صعييييبة نتخلى عليها بيسك علابالي سوفرات في صغرها

خترة خرجها راجلي من الدار كلحقت و دارت مشاكل و رفدت روحي قتلو يماك متتعوضش و نا نتعوض راح خرجها و جا لدارنا قالي ولي وليت و مصح في قلبي غصة حتى نهار قتلو رجعها هاذي يماك و طول عمرها تتمنى دار و تخرج بسبتي أيا رجعت و ولات لطبايعها و دارت لي مشاكل كبار

المهم مؤخرا توترت العلاقة بيني و بين راجلي مصح من جهة باينة تكمل هاك و حنا عايشين ديما على اعصابنا

راجلي من قبل كان ميهموش ريحت معاه وحدي و لا نن دوكا ولا يشتهي نفوتو وقت مع بعض نلبسلو واش يحب ساعات نشري نشري نشري مصح نلقا مكاش وقتاه نلبسهم يماه ديما معانا الراجل فالغربة يجي نفوتو الكونجي في مشاكل

الخترة هاذي خرجلي بخرجة بلي أنا نفرق فالعايلة و نفرق فخاوتو فالوقت اللي كنت نجري نلمهم في داري عرفت بلي راهم يديرو لي مكائد مورايا حبست غاضتني كفاه قاع بعد هاذ الصبر يتهمني

مع هاذ المشاكل كنت رايحة نكري دار و أمنيتي منذ عشر سنوات نريح وحدي مع ولادي ونخمم مع تربيتهم نهار لقيت الدار اكتشفت بلي راني حامل أيا حرت واش ندير و راجلي كعرف تكالما كامل ولى شخص آخر

والحامل تعيا ترقد بزاف ساعات تتقلق ساعات راهي نورمال ساعات تعيا بدات يماه تتقلق و تقولو شنو هاذ الشي قالها ساعفيها راهي اونسانت اذا تحبي بدلي الجو و ساعات زوري اولادك

مع العلم اولادها و كناينها و بناتها ساعات يفوتو شهرين و ميشوفوهاش ومع هاذيك هما الأفضل ونا ديما معاها صابرة على لسانها مام كيسافر راجلي منباتش برا بسبتها و مع هاذيك راني سيئة راني مقصرة

هما كيسكنو وحدهم حقهم و نا محقليش نسكن مع راجلي يسافرو وحدهم معليش انا نهار جيت نسافر قالت ليهم طيشوني و بعد ثلث ايام قاتلو واحد مجاليش

المشكل قاع مش هنا خاطرش راهي ضر روحها قبل ما تضرني

اليوم قالت لراجلي راك قريب تسافر نروح نريح عند بنتي و نا علابالي متحبش تخرج من الدار قلت لراجلي علاش ولادها ميزوروهاش ينحيو ليها عالخاطر زيد الدار كبيرة ندير لهم شومبرا قالي متعييش روحك علابالك واحد ما يجي

راحت عند بنتها مصح أنا قلبي محروق علابالي راحت كقالها خرجي شويا

معلاباليش واش ندير معاها وهي تكرهني وتقولهالي في وجهي

و من جهة هي كبرت في ميزيريا و نهار فتح ربي عليها نكون السبة باش تخرج من الدار مؤقتا مع العلم

و من جهة وليدها كيفي مش حاب يخسر مارته مش حاب يخسر يماه

و من جهة ضرتني و آذتني بزااااااف و اذا بغيتو نحكي واش دارت معايا و احكموا برواحكم

ولكن ولو ضرتني تبقى أم ضعيفة صحتها عيات و عقليتها عيات ساعات نلوم روحي نقول لازم نصبر و ساعات نقول عندي حق نريح شويا وحدي و نراجع حساباتي مهوش ساهل المشاكل ديما و زيد راجلي متوحش نريحو كيفكيف نفوتو وقت رومانسي خارج الشومبرة تاعنا و حقو فالوقت الحميمي مهوش فالفراش وحدو

خاوتي رايو عليا مع العلم هي حابة تعيش وحدها في دار و راجلي راح يوجد لها دار مصح منا لعامين و عامين مدة كبيرة مشكلتي نحس بالذنب

تحليلكم اخواني و السلام عليكم