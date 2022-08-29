ما تحيرش والديك .

السلام عليكم

بداية ربي يخليلكم والديكم بصحة وعافية وربي يرحم الأموات منهم ويغفر لهم ،عندي موضوع خفيف ان شاء الله وهي قضية تعامل الابناء مع الوالدين كي يكونوا واقعين في مشكلة او بدون مشكلة ،من ناحيتي شخصيا نفضل أنو والديا ما يسمعوش بالمشاكل نتاوعي في العمل او لما كنت ندرس ،مشاكل مع أصدقائك طلعاتي وخرجاتي ، و ساعات كي نكون في دار خاوتي الذكور خاصة ديما نداوسهم بمعنى نعاتبهم لما يجيو يشكيو للوالدة او الوالد ،مثلا ساعات نمرض تطلعلي السخانة او نكون مريض بالقراجم ما نحبش تسمع أمي خاصة او تحس نكون مكسر نداوي روحي نشري دواء واذا حست بيا شوي نطمنها ونقلها مكاين والو ،ساعات تكون عندي مشاكل في الخدمة نحاول نخبيها ونحلها واحد ما يسمع بيا ، لكن قعدت مع روحي قبيل توسوت ضركي خاوتي صغار عندي زوج واحد في عمرو 14 سنة والاخر 20 سنة ،توسوست اني نلومهم من ناحية خايف كاش نهار يطيحو في مشكلة و يخبوها على الوالدين وممكن عليا ويغلطوا ويزيدو ممكن تكبر المشكلة وواحد ماهو داري ضركي اعطولي نصيحة كيفاش نتعامل معاهم لانو انا الكبير في الدار ومشاكلي نقدر نحلهم وحدي او نتحمل العواقب نتاعهم ،اما خاوتي الصغار ممكن ما يعرفوش وبما انو كثرت اللوم عليهم من ناحية انو ما يكسروش ريسان والديهم خايف يغلطوا وممكن ما يحكوش وكشما تصرى كارثة ،يعني بالمختصر كيفاش نوازن بين خوفي على والديا وحرصي على خاوتي ،ما حكيتش على أخواتي البنات بما انهم اكثر وقتهم في البيت يعني كشما يكون يعرفوا والديا اما الذكور مع هم يخرجو برا ممكن كشما يصرى ربي يحفظكم خاوتي والسلام عليكم .