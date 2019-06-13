نصـــائح لطلاب البكالوريا ( في يوم الإمتحان)

soma Tra
:: عضو منتسِب ::
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بــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم
صبــــــــاحكم / مســــــــاءكم
فــــــــل وجـــــــوري
مجموعة من النصائح ينصح بها لمقبلين على أي امتحان ..
النصيحة الأولى:
وقبل كل شئ أن تتوكل على الله
الإكثار من الذكر قبل/وأثناء/ وبعد الإمتحان.
خاصة عند نسيان إجابة ما
النصيحة 02:
خذ معك ماء و حلوى
و لا تنسى أوراقك الخاصة " بطاقة التعريف .. إستدعاء"
و تأكد جيدا من رقمك
النصيحة 03:
لا تنسى أن تأخذ على الأقل قلم واحد إضافي
بالإضافة الى الآلة الحاسبة و بعض الألوان قد تحتاج استعملها في الجغرافيا
و بالطبع الأدوات الهندسية
النصيحة 04:
في الامتحان لا تهتم بأحد
لا تشتت انتباهك و لا تنظر للأخرين خاصة في توزيع الأوراق
أنظر فقط لورقتك لا غير
و لا تضيع انتباهك حين تعلم أنه تم الامساك بأحدهم يغش
ستضيع وقتك فحسب و تخيف نفسك بلا سبب
النصيحة 05:
اعلم أن البكالوريا ليست سوى أي اختبار عادي
لا يختلف إلا أن فيه رسمية أكبر من حراس و مصححين فقط
النصيحة 06:
خلال أجواء الإشاعات لا تصدق أحدا يقول لك تم حذف درس أ وجود عتبة مالم يكن الخبر رسمي
في العديد من البكالوريات صدم الطلاب بدروس لم يتوقعوها
لذا خذ نظرة شاملة على كل شيء ، حتى وان كانت فقط قراءة
النصيحة 07:
إقرأ الموضوع بشكل جيد
و من الأفضل أن تحمل قلم و تضع إشارة على كل سؤال يمكنك الإجابة عليه
ثم اختر بين الموضوعين
لا تتجازو نصف ساعة في اختيار موضوعك
ضع الموضوع الثاني جانبا و بعيدا عنك و ان كان في صفحة مزدوجة مع الموضوع الأول قطعه
وضعه جانبا
أغلب الطلاب يضيعون وقتهم في تغيير الموضوع
لذا كن واثقا من البداية بإختيارك
النصيحة 08:
خذ وقتك في البكالوريا
و لا تخرج باكرا
لا تهتم بمن يخرج بشكل مبكر
النصيحة 09:
لا تكتب كل شيء في ورقة المسودة
بل اكتب اهم النقاط
لانك ستتعب نفسك فحسب
النصيحة 10:
ان الأسئلة الاولى هي المهمة لان انطباع المصحح يأخذه منها
لذا حاول الإجابة عليها بإختصار و ان لم تعرف فحاول أن تقترب للموضوع
فالمصحح لن يهتم بكل ما تكتبه فهو لن يضيع سوى دقائق على ورقتك
االنصيحة 11:
يمكنك أن تجد إجابات في الموضوع الثاني يخدم الأول
لذا انتبه لهذا
مثلا آية قرآنية تطلب دليلا لدرس ما
و يكون ذلك الدرس مذكورا في الموضوع الثاني
النصيحة12:
أغلب التمارين مكررة
و أيضا المواضيع
النصيحة 11
في الورقة الإضافية لإجابتك إياك أن تكتب اسمك ستعتبر محاولة غش
لا تكتب شيء و انتظر حتى ترى بأم عينك الأستاذ يقوم بكبس ورقتك الإضافية لورقتك الأصلية
أو أحضر واحدا معك "كابسة أوراق /graveuse"
النصيحة 12:
اياك والغش لن ستفيد شيء
البكالوريا مجرد امتحان في الدنيا
بالإضافة الى ان الاجابة قد تكون خطأ على كل حال
كن واثقا من اجابتك و لا تجعل أن يشكك بها
في الأخير انها مجرد شهادة وليست نهاية العالم
و ان كتب الله لك ستنجح و لم لم يكتب لك فلن تنجح و قد تجد شيء أفضل منها
فالله يختار لك الأفضل
بالتوفيـــق للجميـــع
في أمـــــــــــــــــان الله
صبــــــــاحكم / مســــــــاءكم
فــــــــل وجـــــــوري
مجموعة من النصائح ينصح بها لمقبلين على أي امتحان ..
النصيحة الأولى:
وقبل كل شئ أن تتوكل على الله
الإكثار من الذكر قبل/وأثناء/ وبعد الإمتحان.
خاصة عند نسيان إجابة ما
النصيحة 02:
خذ معك ماء و حلوى
و لا تنسى أوراقك الخاصة " بطاقة التعريف .. إستدعاء"
و تأكد جيدا من رقمك
النصيحة 03:
لا تنسى أن تأخذ على الأقل قلم واحد إضافي
بالإضافة الى الآلة الحاسبة و بعض الألوان قد تحتاج استعملها في الجغرافيا
و بالطبع الأدوات الهندسية
النصيحة 04:
في الامتحان لا تهتم بأحد
لا تشتت انتباهك و لا تنظر للأخرين خاصة في توزيع الأوراق
أنظر فقط لورقتك لا غير
و لا تضيع انتباهك حين تعلم أنه تم الامساك بأحدهم يغش
ستضيع وقتك فحسب و تخيف نفسك بلا سبب
النصيحة 05:
اعلم أن البكالوريا ليست سوى أي اختبار عادي
لا يختلف إلا أن فيه رسمية أكبر من حراس و مصححين فقط
النصيحة 06:
خلال أجواء الإشاعات لا تصدق أحدا يقول لك تم حذف درس أ وجود عتبة مالم يكن الخبر رسمي
في العديد من البكالوريات صدم الطلاب بدروس لم يتوقعوها
لذا خذ نظرة شاملة على كل شيء ، حتى وان كانت فقط قراءة
النصيحة 07:
إقرأ الموضوع بشكل جيد
و من الأفضل أن تحمل قلم و تضع إشارة على كل سؤال يمكنك الإجابة عليه
ثم اختر بين الموضوعين
لا تتجازو نصف ساعة في اختيار موضوعك
ضع الموضوع الثاني جانبا و بعيدا عنك و ان كان في صفحة مزدوجة مع الموضوع الأول قطعه
وضعه جانبا
أغلب الطلاب يضيعون وقتهم في تغيير الموضوع
لذا كن واثقا من البداية بإختيارك
النصيحة 08:
خذ وقتك في البكالوريا
و لا تخرج باكرا
لا تهتم بمن يخرج بشكل مبكر
النصيحة 09:
لا تكتب كل شيء في ورقة المسودة
بل اكتب اهم النقاط
لانك ستتعب نفسك فحسب
النصيحة 10:
ان الأسئلة الاولى هي المهمة لان انطباع المصحح يأخذه منها
لذا حاول الإجابة عليها بإختصار و ان لم تعرف فحاول أن تقترب للموضوع
فالمصحح لن يهتم بكل ما تكتبه فهو لن يضيع سوى دقائق على ورقتك
االنصيحة 11:
يمكنك أن تجد إجابات في الموضوع الثاني يخدم الأول
لذا انتبه لهذا
مثلا آية قرآنية تطلب دليلا لدرس ما
و يكون ذلك الدرس مذكورا في الموضوع الثاني
النصيحة12:
أغلب التمارين مكررة
و أيضا المواضيع
النصيحة 11
في الورقة الإضافية لإجابتك إياك أن تكتب اسمك ستعتبر محاولة غش
لا تكتب شيء و انتظر حتى ترى بأم عينك الأستاذ يقوم بكبس ورقتك الإضافية لورقتك الأصلية
أو أحضر واحدا معك "كابسة أوراق /graveuse"
النصيحة 12:
اياك والغش لن ستفيد شيء
البكالوريا مجرد امتحان في الدنيا
بالإضافة الى ان الاجابة قد تكون خطأ على كل حال
كن واثقا من اجابتك و لا تجعل أن يشكك بها
في الأخير انها مجرد شهادة وليست نهاية العالم
و ان كتب الله لك ستنجح و لم لم يكتب لك فلن تنجح و قد تجد شيء أفضل منها
فالله يختار لك الأفضل
بالتوفيـــق للجميـــع
في أمـــــــــــــــــان الله