نصـــائح لطلاب البكالوريا ( في يوم الإمتحان)

بــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم



صبــــــــاحكم / مســــــــاءكم

فــــــــل وجـــــــوري



مجموعة من النصائح ينصح بها لمقبلين على أي امتحان ..



النصيحة الأولى:

وقبل كل شئ أن تتوكل على الله

الإكثار من الذكر قبل/وأثناء/ وبعد الإمتحان.

خاصة عند نسيان إجابة ما



النصيحة 02:

خذ معك ماء و حلوى

و لا تنسى أوراقك الخاصة " بطاقة التعريف .. إستدعاء"

و تأكد جيدا من رقمك



النصيحة 03:

لا تنسى أن تأخذ على الأقل قلم واحد إضافي

بالإضافة الى الآلة الحاسبة و بعض الألوان قد تحتاج استعملها في الجغرافيا

و بالطبع الأدوات الهندسية



النصيحة 04:

في الامتحان لا تهتم بأحد

لا تشتت انتباهك و لا تنظر للأخرين خاصة في توزيع الأوراق

أنظر فقط لورقتك لا غير

و لا تضيع انتباهك حين تعلم أنه تم الامساك بأحدهم يغش

ستضيع وقتك فحسب و تخيف نفسك بلا سبب



النصيحة 05:

اعلم أن البكالوريا ليست سوى أي اختبار عادي

لا يختلف إلا أن فيه رسمية أكبر من حراس و مصححين فقط



النصيحة 06:

خلال أجواء الإشاعات لا تصدق أحدا يقول لك تم حذف درس أ وجود عتبة مالم يكن الخبر رسمي

في العديد من البكالوريات صدم الطلاب بدروس لم يتوقعوها

لذا خذ نظرة شاملة على كل شيء ، حتى وان كانت فقط قراءة



النصيحة 07:

إقرأ الموضوع بشكل جيد

و من الأفضل أن تحمل قلم و تضع إشارة على كل سؤال يمكنك الإجابة عليه

ثم اختر بين الموضوعين

لا تتجازو نصف ساعة في اختيار موضوعك

ضع الموضوع الثاني جانبا و بعيدا عنك و ان كان في صفحة مزدوجة مع الموضوع الأول قطعه

وضعه جانبا

أغلب الطلاب يضيعون وقتهم في تغيير الموضوع

لذا كن واثقا من البداية بإختيارك



النصيحة 08:

خذ وقتك في البكالوريا

و لا تخرج باكرا

لا تهتم بمن يخرج بشكل مبكر



النصيحة 09:

لا تكتب كل شيء في ورقة المسودة

بل اكتب اهم النقاط

لانك ستتعب نفسك فحسب



النصيحة 10:

ان الأسئلة الاولى هي المهمة لان انطباع المصحح يأخذه منها

لذا حاول الإجابة عليها بإختصار و ان لم تعرف فحاول أن تقترب للموضوع

فالمصحح لن يهتم بكل ما تكتبه فهو لن يضيع سوى دقائق على ورقتك



االنصيحة 11:

يمكنك أن تجد إجابات في الموضوع الثاني يخدم الأول

لذا انتبه لهذا

مثلا آية قرآنية تطلب دليلا لدرس ما

و يكون ذلك الدرس مذكورا في الموضوع الثاني



النصيحة12:

أغلب التمارين مكررة

و أيضا المواضيع



النصيحة 11

في الورقة الإضافية لإجابتك إياك أن تكتب اسمك ستعتبر محاولة غش

لا تكتب شيء و انتظر حتى ترى بأم عينك الأستاذ يقوم بكبس ورقتك الإضافية لورقتك الأصلية

أو أحضر واحدا معك "كابسة أوراق /graveuse"





النصيحة 12:

اياك والغش لن ستفيد شيء

البكالوريا مجرد امتحان في الدنيا

بالإضافة الى ان الاجابة قد تكون خطأ على كل حال

كن واثقا من اجابتك و لا تجعل أن يشكك بها





في الأخير انها مجرد شهادة وليست نهاية العالم

و ان كتب الله لك ستنجح و لم لم يكتب لك فلن تنجح و قد تجد شيء أفضل منها

فالله يختار لك الأفضل



بالتوفيـــق للجميـــع



في أمـــــــــــــــــان الله



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