نقدر ولا لا

رتيل رتيل

رتيل رتيل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جوان 2019
المشاركات
10
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
رقان
الجنس
أنثى
السلام عليكم خوتي با غيا نسقسيكم نا كنت نقرا علوم تجريبية في الليسي باغيا ندير تسيير واقتصاد في الجامعة نقدر نقراها ولا يخص يكون عندي معلومات عليها من الليسي جاوبوني ربي يحفظكم
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,345
النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
العلميون لا يجدون صعوبة في كلية الاقتصاد غالبا لأنه من ناحية الرياضيات و ما يتعلق بها درسوا ما هو أصعب ..ومن ناحية المحاسبة الله أعلم يعاد كل شيئ من الأول ..و الباقي حفظ يعني متعلقة بحافظة الشخص
الكثير ممن أعرف اختاروا اقتصاد بعد أن كانوا علوم تجريبية و كانوا من الأوائل في الدفعة
فقط الانسان يجتهد
وان شاء الله يفيدوك الأعضاء المختصين في الاقتصاد هم أدرى أكيد
@لؤلؤة قسنطينة
 
رتيل رتيل

رتيل رتيل

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 جوان 2019
المشاركات
10
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
رقان
الجنس
أنثى
ش
قال طموحة:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
العلميون لا يجدون صعوبة في كلية الاقتصاد لأنه من ناحية الرياضيات و ما يتعلق بها درسوا ما هو أصعب ..ومن ناحية المحاسبة الله أعلم يعاد كل شيئ من الأول ..و الباقي حفظ يعني متعلقة بحافظة الشخص
الكثير ممن أعرف اختاروا اقتصاد بعد أن كانوا علوم تجريبية و كانوا من الأوائل في الدفعة
فقط الانسان يجتهد أكيد
وان شاء الله يفيدوك الأعضاء المختصين في الاقتصاد هم أدرى أكيد
@لؤلؤة قسنطينة
إضغط للتوسيع...
شكرا ربي يحفظك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top