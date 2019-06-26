نقدر ولا لا

شكرا ربي يحفظكالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
العلميون لا يجدون صعوبة في كلية الاقتصاد لأنه من ناحية الرياضيات و ما يتعلق بها درسوا ما هو أصعب ..ومن ناحية المحاسبة الله أعلم يعاد كل شيئ من الأول ..و الباقي حفظ يعني متعلقة بحافظة الشخص
الكثير ممن أعرف اختاروا اقتصاد بعد أن كانوا علوم تجريبية و كانوا من الأوائل في الدفعة
فقط الانسان يجتهد أكيد
وان شاء الله يفيدوك الأعضاء المختصين في الاقتصاد هم أدرى أكيد
@لؤلؤة قسنطينة
ربي يحفظك ارهقني البحث كل وقت نبحث.راح يكون الامرجداا جداا سهل على الاغلب وفقك المولى