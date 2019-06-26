نقدر ولا لا

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهالعلميون لا يجدون صعوبة في كلية الاقتصاد غالبا لأنه من ناحية الرياضيات و ما يتعلق بها درسوا ما هو أصعب ..ومن ناحية المحاسبة الله أعلم يعاد كل شيئ من الأول ..و الباقي حفظ يعني متعلقة بحافظة الشخصالكثير ممن أعرف اختاروا اقتصاد بعد أن كانوا علوم تجريبية و كانوا من الأوائل في الدفعةفقط الانسان يجتهدوان شاء الله يفيدوك الأعضاء المختصين في الاقتصاد هم أدرى أكيد