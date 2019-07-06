هل تحولت حفلات النجاح الى اعراس

sami44

sami44

:: مشرف ::
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السلام عليكم ورحمة الله
من الضواهر التي اجتاحت المجتمع موخرا حفلات السنكيام والبيام
يعد النجاح في اقتطاع الشهادة الدراسية والانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى الهدف المرجو والذي يصبو إليه كل تلميذ، ولذا تحرص العائلات على مرافقة هذا النجاح باحتفالات يتقاسمون فيها الفرحة رفقة الأهل والأحباب،
وكان في السابق الناجح ينتضر من اهله زغرودة تصدح في الأرجاء وهدية في الغالب دراهم معدودات يتلقاها من اهله أقربائه.
لتتخذ هذه السنة منحى آخر لتحضر مظاهر التباهي والبذخ لدى عائلات حولت السانكيام إلى أعراس.
لم يكد يمر سوى قرابة أسبوع عن إعلان نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي “السانكيام”، حتى شرعت العائلات في الإعداد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في المشوار الدراسي لكل تلميذ، فبعد ما كانت العائلات تكتفي بتوزيع قارورات المشروبات الغازية “القازوز” على سكان العمارة والحي، أصبحت الاحتفالات تتم في أمسيات شبيهة بالأعراس.
فمباشرة بعد إعلان النتائج شمرت الأمهات على سواعدهن كي يحضرن مخلف أنواع الحلويات ونشر صورها وتداولها على صفحات “الفايسبوك”، حيث فضلت الكثير من الأمهات إعداد شوكولا على شكل قبعات التخرج بالرغم من أن المناسبة تتعلق بالسنة الخامسة ابتدائي، وكذا تحضير حلويات صابلي وتزيينها بقبعات صغيرة مصنوعة من عجينة السكر وبجانبها شهادة ملفوفة، زيادة على حلويات مزينة بإطار من الشوكولا ويكتب بداخلها عبارة “مبروك النجاح”. وارتأت بعض الأمهات تحضير كعكات صغيرة عليها اسم التلميذ الناجح وبعد العبارات لتحفيزه أكثر على الدراسة والمضي في الحياة العلمية قدما.
ولجأت فئة أخرى من الأمهات لشراء الحلويات جاهزة، فقد تهاطلت الطلبيات على المحلات التي تحضرها بين من ترغب في شراء الجافة والعصرية بأسعار منخفضة بين 20 و40 دج، لأخرى تفضل الحلويات التقليدية بـ”الكاوكاو” بسعر 60 دج للحبة، وهناك من تسمح لها إمكانياتها المادية بشراء حلويات مصنوعة من اللوز والجوز بالرغم من ارتفاع سعرها، حيث تبدأ من 120 دج للحبة الواحدة
اليس هذا اسراف وتمييع لقدسية هذا الحدث
 
الوهم

الوهم

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واش حبيت تقولك اخي سامي والله تبذير كاين ناس يا عباد الله ماهيش لاقية لقمة تأكلها هوادة يديرو الحفلات لو كان يروحوا يصدقوا بيها خير ليهم وأولادهم الله يهدينا
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,777
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال الوهم:
واش حبيت تقولك اخي سامي والله تبذير كاين ناس يا عباد الله ماهيش لاقية لقمة تأكلها هوادة يديرو الحفلات لو كان يروحوا يصدقوا بيها خير ليهم وأولادهم الله يهدينا
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بالفعل هو تبذير.
وفيها التكلفة وكل هذا يقولك لازم ندير كيما دار فلان لوليدو هو ماهوش خير مني
والحاجة الي اكتشفتها تاني انهم سقفو حتى الكادو الي يجيب السانكيام 100 الف والبيام 300 اف والباك مليون فكروني بالتاوسة فلعراس بكري
بورك فيك ومشكورة على مشاركتي الموضوع والتفاعل
 
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