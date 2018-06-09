النجاح وما خلف الكواليس

لؤلؤة قسنطينة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 13 أفريل 2013
- المشاركات
- 12,863
- الإعجابات
- 49,842
- النقاط
- 1,901
- العمر
- 25
- الإقامة
- قسنطينة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم أهل اللمة الكرام
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وسعادة، وان شاء الله تكونو بخير وبصحة وعافية وربي يهنينا ويهنيكم
كالعادة نغفل شوي على قسم السكاتشات ونولي ندير ليه دورة خفيفة نقول ندردش معاكم ونضحكو شوي ونحيو الغبينة هههه
هيا بما أنو رانا في فترة الأطفال راهم جابو السيزيام والبقية يستناو نتائج شهادة التعليم المتوسط وآخرون يستناو امتحان البكالوريا نقولولهم ربي يوفقكم وربي ينجحكم
وربما كثير من الناس الذين يعيشون بأمان في هذا العالم يشوفو موضوع النجاح أمر عادي وبسيط، تلميذ نجح يفرحولو والديه وتجي الناس تباركلو وانتهى الأمر وخلص الفيلم
لكن مالا تعرفه عزيزي المشاهد أنه خلف هذا المشهد البسيط والجميل هناك كواليس وخبايا خطيرة نحن سنكشفها لك اليوم على المباشرفتابع معنا للأخير ولا تغير القناة
حسنا المشهد الاول: تلميذ ناجح بعلامة مميزة ووالديه دايرين بيه وفرحانين ولعقوبة لنجاح آخر وعاشت الأسرة بسعادة وسلام
كواليس هذا المشهد عزيزي المشاهد: الأم قبل الامتحان تمارس كل أنواع التعذيب اللفظي والجسدي على ابنها او ابنتها من قرص وتزريق للجسد ببشماق النيلو
وتزيدلو الجملة المشهورة "شوف إذا ماجبتش المعدل كيما لي جابو وليد جارنا الطبيب وكيما لي جابتو بنت عمك البهلولة وكيما لي جابو ولد بنت خالة
عم باباك غير نقطعك ونعيّد بيك"واذا كان المتحدث إليه (بنت) السيناريو يختلف " شوفي يا مكسرة اليدين لو ماتجيبيش المعدل كيما لي تفاهمنا عليه
غير تقعدي في الدار نديرك فام دوميناج ونربح صحتي وإلا نزوجك بولد عمك لي عايش في فرنسا باه يا نتهنا من فيقورتك يا ندير الكوارط ونكمل حياتي في باغي"
وفي النهاية ينجح التلميذ أو التلميذة مع عاهات وكسور واذا منع تلقى عندو خدوش مع خلل نفسي ههههه
المشهد الثاني: عائلة تحضر الحلويات بسعادة باه تكرم ضيوفها وتخرج صينية شابة الله الله
كواليس هذا المشهد اللذيذ: الأم تحط رجل على رجل وتقابل راجلها لي يقرا في الجرنان وماعلابالوش اصلا اذا ولدو نجح ههههه، وتقولو "شوف يا راجل
الطفل راهو نجح ومادابيا نوجد صينية يهدرو عليها في الهند" الراجل مسكين يسترجع نفسه بعدما كان غارق مع الجرنان ويقولها بكل روح رياضية "هيه معليش
واش تحبي نشريلك"، تبتسم الام ابتسامة كابتسامة عاشور العاشر كي قاتلو مرتو على الزواج ههههوتفتح قائمة بطول برج ايفل" شوف مادابيك تخليلي
10 ملاين باه نشري زوج تاع لي سارفيس كل واحد نحطو لوحدة من خواتاتك مالازمش يشوفو نفس السارفيس، ديجا وحدة فيهم نهار رحت باركتلها
السارفيس تاعها كي سمتو لقيتو بــ 3 ملاين برك مالا غير نشري واحد تاع 5 ملاين غير نخرجلها عينيها، وبالنسبة للقاطو ندير 10 وباه مانحقرهمش
4 بالجوز و4 باللوز وزوج نخلطهم بيستاش وبندق ونوتيلا، نحط 10 كقائمة احتياطية ونزيد نشوف، تاني الدار راك تشوف راهي مخربة تحبهم يضحكو عليا
ويقولو قش دارها من حادثة المروحة؟ مالا لازم نبدل الريدوات والفراش تاع المطارح واذا قدرت حتى التلفاز جيبلنا واحد كبير باه مع نشعلو نعميهم هههه
مادامو ماتش روتور وجايين لملعبي غير نديرلهم كتر من لي دارت البرتغال للجزائرالمهم نخمم ونزيد نقولك" وهنا يبتسم الزوج ابتسامة البوزلوف بعد التشواط هههه
رغم المعاناة ولكنه يبتسم هههه ثم يسقط بسكتة قلبية
المشهد الثالث: اخت الزوج تتصل بالأم وتقولها راني جاية والام ترحب بيها بكل صدر رحب وتقولها زارتنا البركة وماتطولوش وماتنسايش تجيبي معاك لبنات
يا لها من مشاهد تقشعر لها الابدان لما فيها من صلة الارحام
كواليس هذا المشد المؤثر: الأم تتحدث بلطف وفجأة تغلق سماعة الهاتف وتنطلق صافرة الانذار ويهو ويهو الأم تجري من غرفة لغرفة بسرعة الضوء" ازربو نظفو الدنيا
راهي جاية اللفعة وبناتها وتعرفو عينيهم يشوفو آش دي ماتخليو حتى دليل ضدنا، ولا زادت جابت القرود تاع ولادها الصغار يسما خلات غير خبيو الvاز تاع يما لا يطيحوه،
اسمعي نتي وجدي القهوة ونتي اجبدي قبيلة القاطوات لي مخبيتهم لهاد المعركة وماتنسايش السارفيس الجديد وشعلي التلفاز باه يتولهو بلي شرينا واحد جديد "
ومن بعد تدور لبنتها لي نجحت" نتي روحي اعدلي روحك ماتنسايش الماكياج ولي غولو والبابيليز واجبدي القفطان لي شريتيه باه تلبسيه في عرس ولد خالتك، معليش
نزيد نشريلك واحد خلاف المهم نحتاجوه في هذه الحالات الطارئة، لازم كي يشوفوك يقولو علم وزين"وتبدا التجهيزات للمعركة قصدي لهاد القعدة ومعرف شكون الرابح
المشهد الرابع: العمة خلصت الزيارة وراهي واقفة عند الباب تسلم على الأم وتحتضنها والأخرى تقولها ماتنسايش تزيدي تزورينا والله عدات عشية حلوة وتخرج العمة مبلغ
من المال وتمدو للطفلة الناجحة وتباركلها مجددا، ربي يدومها محبة ويا له من مشهد مؤثر
كواليس هذا المشهد الرائع: الأم تغلق الباب وتتحول ابتسامتها لاشمئزاز وحركات غريبةحسب المنظمة العالمية لترجمة الحركات فهي تقلد اخت زوجها والله اعلم
ومن بعد تدور لبنتها تقولها هاتي نشوف قداه مدتلك المشحاحة هاديك، تبدا تحسب في الدراهم وتدور لبنتها الثانية "اسمعي يا طفلة مركي في الكارني لحمر قداه مدت عمتك دراهم
باه العام الجاي غير نرجعهملها كيما راهم نزيد عليهم 20 ألف برك، وديجا ماعجبتنيش الحطة المرة الجاية غير في ختكم الصغيرة ندير حفلة كبيرة في الصالة 3 ايام
و3 ليالي نسكت بيها العديان" ويبدأ قلب الأخت الصغرى بالخفقان خوفا من مصيرها فهي الضحية التالية
مع نهاية الموضوع نذكرو بلي هو غير للضحك والمزاح، يعني اكيد عائلاتنا معروفين بالكرم والجود لكن حبيت نسلط الضوء على بعض الامهات ولا الاباء يضغطو على
ولادهم وقت الامتحان بدل ما يشجعوهم ويزيدولهم ثقتهم في نفوسهم ويقارنوهم بفلان وفلان، واذا نجحو يقلبو الدنيا ويبدا التبذير كأنو عرس
نتمنى الموضوع يكون عجبكم ونكون دخلت البسمة على وجوهكم، ماتنساوناش بدعوة الخير في هاد العواشر
وصح فطورك وسحوركم
سلااام
وأسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وسعادة، وان شاء الله تكونو بخير وبصحة وعافية وربي يهنينا ويهنيكم
كالعادة نغفل شوي على قسم السكاتشات ونولي ندير ليه دورة خفيفة نقول ندردش معاكم ونضحكو شوي ونحيو الغبينة هههه
هيا بما أنو رانا في فترة الأطفال راهم جابو السيزيام والبقية يستناو نتائج شهادة التعليم المتوسط وآخرون يستناو امتحان البكالوريا نقولولهم ربي يوفقكم وربي ينجحكم
وربما كثير من الناس الذين يعيشون بأمان في هذا العالم يشوفو موضوع النجاح أمر عادي وبسيط، تلميذ نجح يفرحولو والديه وتجي الناس تباركلو وانتهى الأمر وخلص الفيلم
لكن مالا تعرفه عزيزي المشاهد أنه خلف هذا المشهد البسيط والجميل هناك كواليس وخبايا خطيرة نحن سنكشفها لك اليوم على المباشر
حسنا المشهد الاول: تلميذ ناجح بعلامة مميزة ووالديه دايرين بيه وفرحانين ولعقوبة لنجاح آخر وعاشت الأسرة بسعادة وسلام
كواليس هذا المشهد عزيزي المشاهد: الأم قبل الامتحان تمارس كل أنواع التعذيب اللفظي والجسدي على ابنها او ابنتها من قرص وتزريق للجسد ببشماق النيلو
وتزيدلو الجملة المشهورة "شوف إذا ماجبتش المعدل كيما لي جابو وليد جارنا الطبيب وكيما لي جابتو بنت عمك البهلولة وكيما لي جابو ولد بنت خالة
عم باباك غير نقطعك ونعيّد بيك"
غير تقعدي في الدار نديرك فام دوميناج ونربح صحتي وإلا نزوجك بولد عمك لي عايش في فرنسا باه يا نتهنا من فيقورتك يا ندير الكوارط ونكمل حياتي في باغي"
وفي النهاية ينجح التلميذ أو التلميذة مع عاهات وكسور واذا منع تلقى عندو خدوش مع خلل نفسي ههههه
المشهد الثاني: عائلة تحضر الحلويات بسعادة باه تكرم ضيوفها وتخرج صينية شابة الله الله
كواليس هذا المشهد اللذيذ: الأم تحط رجل على رجل وتقابل راجلها لي يقرا في الجرنان وماعلابالوش اصلا اذا ولدو نجح ههههه، وتقولو "شوف يا راجل
الطفل راهو نجح ومادابيا نوجد صينية يهدرو عليها في الهند" الراجل مسكين يسترجع نفسه بعدما كان غارق مع الجرنان ويقولها بكل روح رياضية "هيه معليش
واش تحبي نشريلك"، تبتسم الام ابتسامة كابتسامة عاشور العاشر كي قاتلو مرتو على الزواج هههه
10 ملاين باه نشري زوج تاع لي سارفيس كل واحد نحطو لوحدة من خواتاتك مالازمش يشوفو نفس السارفيس، ديجا وحدة فيهم نهار رحت باركتلها
السارفيس تاعها كي سمتو لقيتو بــ 3 ملاين برك مالا غير نشري واحد تاع 5 ملاين غير نخرجلها عينيها، وبالنسبة للقاطو ندير 10 وباه مانحقرهمش
4 بالجوز و4 باللوز وزوج نخلطهم بيستاش وبندق ونوتيلا، نحط 10 كقائمة احتياطية ونزيد نشوف، تاني الدار راك تشوف راهي مخربة تحبهم يضحكو عليا
ويقولو قش دارها من حادثة المروحة؟ مالا لازم نبدل الريدوات والفراش تاع المطارح واذا قدرت حتى التلفاز جيبلنا واحد كبير باه مع نشعلو نعميهم هههه
مادامو ماتش روتور وجايين لملعبي غير نديرلهم كتر من لي دارت البرتغال للجزائر
رغم المعاناة ولكنه يبتسم هههه ثم يسقط بسكتة قلبية
المشهد الثالث: اخت الزوج تتصل بالأم وتقولها راني جاية والام ترحب بيها بكل صدر رحب وتقولها زارتنا البركة وماتطولوش وماتنسايش تجيبي معاك لبنات
يا لها من مشاهد تقشعر لها الابدان لما فيها من صلة الارحام
كواليس هذا المشد المؤثر: الأم تتحدث بلطف وفجأة تغلق سماعة الهاتف وتنطلق صافرة الانذار ويهو ويهو الأم تجري من غرفة لغرفة بسرعة الضوء" ازربو نظفو الدنيا
راهي جاية اللفعة وبناتها وتعرفو عينيهم يشوفو آش دي ماتخليو حتى دليل ضدنا، ولا زادت جابت القرود تاع ولادها الصغار يسما خلات غير خبيو الvاز تاع يما لا يطيحوه،
اسمعي نتي وجدي القهوة ونتي اجبدي قبيلة القاطوات لي مخبيتهم لهاد المعركة وماتنسايش السارفيس الجديد وشعلي التلفاز باه يتولهو بلي شرينا واحد جديد "
ومن بعد تدور لبنتها لي نجحت" نتي روحي اعدلي روحك ماتنسايش الماكياج ولي غولو والبابيليز واجبدي القفطان لي شريتيه باه تلبسيه في عرس ولد خالتك، معليش
نزيد نشريلك واحد خلاف المهم نحتاجوه في هذه الحالات الطارئة، لازم كي يشوفوك يقولو علم وزين"
المشهد الرابع: العمة خلصت الزيارة وراهي واقفة عند الباب تسلم على الأم وتحتضنها والأخرى تقولها ماتنسايش تزيدي تزورينا والله عدات عشية حلوة وتخرج العمة مبلغ
من المال وتمدو للطفلة الناجحة وتباركلها مجددا، ربي يدومها محبة ويا له من مشهد مؤثر
كواليس هذا المشهد الرائع: الأم تغلق الباب وتتحول ابتسامتها لاشمئزاز وحركات غريبة
ومن بعد تدور لبنتها تقولها هاتي نشوف قداه مدتلك المشحاحة هاديك، تبدا تحسب في الدراهم وتدور لبنتها الثانية "اسمعي يا طفلة مركي في الكارني لحمر قداه مدت عمتك دراهم
باه العام الجاي غير نرجعهملها كيما راهم نزيد عليهم 20 ألف برك، وديجا ماعجبتنيش الحطة المرة الجاية غير في ختكم الصغيرة ندير حفلة كبيرة في الصالة 3 ايام
و3 ليالي نسكت بيها العديان" ويبدأ قلب الأخت الصغرى بالخفقان خوفا من مصيرها فهي الضحية التالية
مع نهاية الموضوع نذكرو بلي هو غير للضحك والمزاح، يعني اكيد عائلاتنا معروفين بالكرم والجود لكن حبيت نسلط الضوء على بعض الامهات ولا الاباء يضغطو على
ولادهم وقت الامتحان بدل ما يشجعوهم ويزيدولهم ثقتهم في نفوسهم ويقارنوهم بفلان وفلان، واذا نجحو يقلبو الدنيا ويبدا التبذير كأنو عرس
نتمنى الموضوع يكون عجبكم ونكون دخلت البسمة على وجوهكم، ماتنساوناش بدعوة الخير في هاد العواشر
وصح فطورك وسحوركم
سلااام