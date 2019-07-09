قصة مؤثرة 😥

كانت لأمي عين واحدة.... وقد كرهتها لذلك.... كانت تسبب لي الإحراجوكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلةذات يوم... في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن عليأحسست بالإحراج الشديد فعلاً... كيف تفعل هذا بي؟تجاهلتها, ورميتها بنظرة مليئة بالكره....وفي اليوم التالي قال لي احد التلامذة..... أمك بعين واحده.... أووووهوحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتيوفي اليوم التالي واجهتها:لقد جعلت مني اضحوكه, لم لا تموتين؟ولكنها لم تجبلم أكن متردداً فيما قلت ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضباً جداًولم أبالي لمشاعرهافأردت مغادرة المكاندرست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورةوفعلاً... ذهبت... ودرست.... ثم تزوجت..... واشتريت بيتاً.... وأنجبت أولاداً.... وكنت سعيداً ومرتاحاً في حياتيوفي يوم من الأيام... أتت أمي لزيارتي ولم تكن قد رأتني من سنوات ولم ترى أحفادها أبداًوَقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكونصرخت: كيف تجرأتِ وأتيت لتخيفي أطفاليأخرجي حالاًأجابت بهدوء: (آسفة... أخطأت العنوان على ما يبدوا..) واختفتوذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائليفكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عملبعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه, للفضول فقط !!!!اخبرني الجيران أن أمي توفيتلم أذرف ولو دمعةقاموا بتسليمي رسالة من أميابني الحبيب لطالما فكرت بك....أسفة لمجيئي إلى سنغافورة وأخافت أولادككنت سعيدة جداً عندما سمعت أنك سوف تأتي للاجتماعولأني قد لا أستطيع مغادرة السرير لرؤيتكآسفة لأنني سببت لك الإحراج مراتٍ ومرات في حياتكهل تعلم... لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيراً وقد فقدت عينكوكأي أم لم استطع أن أتركك تكبر بعين واحدة....ولذا أعطيتك عيني....وكنت سعيدة وفخورة جداً لان أبني يستطيع رؤية العالم بعيني....... مع حبي ........ أمــــــــك .....-شاب يحكيها-منقول-و الله القصة مؤثرة جداتحكي الواقع الذي تعيشه الام مع ابنائها و تضحياتها عليهمحفظك الله يا امي و اطال الله في عمرك