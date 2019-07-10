تكريم الأعضاء الجدد { شهر ماي+جوان} 2019

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,910
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀


كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضاءها الجدد او القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة


ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,


وكان هذا التكريم خاص بشهر ماي+جوان 2019


@عاشقة الأحلام
@صمت النبض
@صدى الصورة.
@soma Tra

103030


يتحصلون على وسام المميز الجديد












103030










كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم

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في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجاللرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي

دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام
 
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