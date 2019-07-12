الجيل الذهبي 🎩 ==ارواحوا اجروا تشوفوا ==

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
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- 1,891
- محل الإقامة
- جزر القمر
سلام عليكم ناس اللمة الزينة
صباح الخير صباح الخمير صباح الgايلة والحمان
ياتل توحشتكم جدكم قاع تولموند خاوتي وخياتي
نتمنى تكونوا قاع بخير وبصحتكم وماخصكم والو
ليوم قاعد ندور قتلني الفيد قلت نجي نحو شوي على خاطرنا
ونتفكرو يامات زمان وطوايشنا ....
نقول حاجة برك لجيل 2000 خطونا يرحم باباكم جمعو وتفرجوا من بعيييد
تحية حارة للجيل الذهبي
احسن جيل انجبته الجزائر ... ارواحو تشوفوا شا كنا نديرو خخخخ
يا حسرااااه على يامااات الصغر
تحية للجيل لي قرا فرنسية في السنة الرابعة في كتابselma va a l'école ثورة الزعاطشة فالتاريخ ..
وقراءة دراسة الوسط وكان يدير تعبير شفهي بالمشاهد في سبورة ويدير الحساب الذهني في اللوحة غير يخبط المعلم يرفع اللوحة .
اللي قرا بالسبت .. وكان بالاثنين والخميس يقرا نص نهار هذا الجيل لي كااان يطلع العلم الوطني كل سبت صباح ويهوده كل خميس لعشية .
الجيل لي كان يعجبه الحال كي يمسح السبورة و يخرج ينفض الممسحة برا ....
للجيل لي كان يحس روحه مبعوث الأمم المتحدة سورتوا كي يبعته الشيخ لقسم آخر يجيب كاش حاجة
للجماعة لي كانت دير les cours عند المعلمة و تعطيهم واش يطيح فالامتحان ....
للجماعة لي كانت تتقسم على الأقسام كي مايجيش المعلم
للجماعة لي كلاو المخبط والضرب من عند والديهم بسبة دفتر المراسلة اللعين...
للجماعة لي تفرجت مسلسل كاساندرا و سالومي الغجرية و ڨوادا لوبي و انا كريستينا و اڨناسيو وفاليريا و مسلسل الكواسر والجوارح والفوارس ...
للجماعة لي لحڨت على نوكيا 3310 كي كان يدير 2ملاين ...
للجماعة لي كانت ترسل تصاور بالinfrarouge ...
خاصة للجماعة لي كانت تشري les sonneries من journal بالدراهم..
ولبنات لي كانت تقرا الجميلة وپانوراما باش تعرف اخبار المغنيين وتقرا قصص الحب ههههه.
بلا ما ننسى الجماعة اللي كانو يتفرجوا استراحة الاثنين طاطا ليندة كل اثنين عشية و بين الثانويات تاع احمد و من البطل تاع سميرة زيتوني كل خميس عشية .
و نادين كبسولة الزمن.. فتيات الميتم... والشلة السبعة وبوكيمون ..وسالي... وباص المدرسة... وعبقور وسابق ولاحق ..و اسألو لبيبة.... ماروكو ... كاليميرو ...
وسيمبا والنمر المقنع وهايدي
هذا الجيل لي لعبنا لعبة البواشن واللص والقاضي ولعبة اسم بنت ولد وحيوان وفواكه في الورقة بالحروف
للجيل لي كان يصوني ويطبطب في الديار ويهرب وفي القايلة وناس راقدة ....
للجيل هذا من احسن الاجيال شئنا ام ابينا جيل تربية والاخلاق ،جيل نندم عليه ...
الف تحية وسلام عليكم اصحاب الجيل الذهبي
هايا جماعة الخير كل واحد ولا وحدة فيكم يقولنا اذا عاش هاذ اللحضات ولا لا
لي مهمش معنيين خطونا ... يرحم باباكم تفرجو من بعيييد
ايا تربحوا بزاف عليكم ويلا نسيت كاش حاجة زيدوها بلا مانوصيكم
تشاو عليكم
صباح الخير صباح الخمير صباح الgايلة والحمان
ياتل توحشتكم جدكم قاع تولموند خاوتي وخياتي
نتمنى تكونوا قاع بخير وبصحتكم وماخصكم والو
ليوم قاعد ندور قتلني الفيد قلت نجي نحو شوي على خاطرنا
ونتفكرو يامات زمان وطوايشنا ....
نقول حاجة برك لجيل 2000 خطونا يرحم باباكم جمعو وتفرجوا من بعيييد
تحية حارة للجيل الذهبي
احسن جيل انجبته الجزائر ... ارواحو تشوفوا شا كنا نديرو خخخخ
يا حسرااااه على يامااات الصغر
تحية للجيل لي قرا فرنسية في السنة الرابعة في كتابselma va a l'école ثورة الزعاطشة فالتاريخ ..
وقراءة دراسة الوسط وكان يدير تعبير شفهي بالمشاهد في سبورة ويدير الحساب الذهني في اللوحة غير يخبط المعلم يرفع اللوحة .
اللي قرا بالسبت .. وكان بالاثنين والخميس يقرا نص نهار هذا الجيل لي كااان يطلع العلم الوطني كل سبت صباح ويهوده كل خميس لعشية .
الجيل لي كان يعجبه الحال كي يمسح السبورة و يخرج ينفض الممسحة برا ....
للجيل لي كان يحس روحه مبعوث الأمم المتحدة سورتوا كي يبعته الشيخ لقسم آخر يجيب كاش حاجة
للجماعة لي كانت دير les cours عند المعلمة و تعطيهم واش يطيح فالامتحان ....
للجماعة لي كانت تتقسم على الأقسام كي مايجيش المعلم
للجماعة لي كلاو المخبط والضرب من عند والديهم بسبة دفتر المراسلة اللعين...
للجماعة لي تفرجت مسلسل كاساندرا و سالومي الغجرية و ڨوادا لوبي و انا كريستينا و اڨناسيو وفاليريا و مسلسل الكواسر والجوارح والفوارس ...
للجماعة لي لحڨت على نوكيا 3310 كي كان يدير 2ملاين ...
للجماعة لي كانت ترسل تصاور بالinfrarouge ...
خاصة للجماعة لي كانت تشري les sonneries من journal بالدراهم..
ولبنات لي كانت تقرا الجميلة وپانوراما باش تعرف اخبار المغنيين وتقرا قصص الحب ههههه.
بلا ما ننسى الجماعة اللي كانو يتفرجوا استراحة الاثنين طاطا ليندة كل اثنين عشية و بين الثانويات تاع احمد و من البطل تاع سميرة زيتوني كل خميس عشية .
و نادين كبسولة الزمن.. فتيات الميتم... والشلة السبعة وبوكيمون ..وسالي... وباص المدرسة... وعبقور وسابق ولاحق ..و اسألو لبيبة.... ماروكو ... كاليميرو ...
وسيمبا والنمر المقنع وهايدي
هذا الجيل لي لعبنا لعبة البواشن واللص والقاضي ولعبة اسم بنت ولد وحيوان وفواكه في الورقة بالحروف
للجيل لي كان يصوني ويطبطب في الديار ويهرب وفي القايلة وناس راقدة ....
للجيل هذا من احسن الاجيال شئنا ام ابينا جيل تربية والاخلاق ،جيل نندم عليه ...
الف تحية وسلام عليكم اصحاب الجيل الذهبي
هايا جماعة الخير كل واحد ولا وحدة فيكم يقولنا اذا عاش هاذ اللحضات ولا لا
لي مهمش معنيين خطونا ... يرحم باباكم تفرجو من بعيييد
ايا تربحوا بزاف عليكم ويلا نسيت كاش حاجة زيدوها بلا مانوصيكم
تشاو عليكم