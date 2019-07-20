عكس التيار الجارف

اعتقد اننا نصارع فواتير الغاز و الكهربا

و غلاء الاسعار فلا وقت للمواطن ليفكر في القوانين

و ثغراتها او في العصفور و لونه

لا داعي للمراوغة فهموم المواطن لوحدها كافية لأن تشغله دهرا و عمرا



باارك الله فيك استاذنا الفاضل